Transfer-Pläne bei Werder Bremen: Außenverteidiger hat Priorität

Zell - Niclas Füllkrug ist aus Hannover gekommen, Marco Friedl fest von Bayern München nach Bremen gewechselt – viel mehr hat sich in Sachen Neuzugänge im Profikader von Werder Bremen bisher nicht getan.

Das wird sich ändern, definitiv. Zum Abschluss des Trainingslagers im Zillertal hat Coach Florian Kohfeldt am Samstag erklärt, welche Prioritäten Werder Bremen bei der Suche nach Verstärkungen setzt und weshalb es bis zu möglichen Abschlüssen noch etwas dauern kann.

„Wir haben unsere Wunschkandidaten und sind in Gesprächen“, sagte Kohfeldt, der den aktuellen Stand der Verhandlungen als „schon über das Scouting-Stadium hinweg“ umriss. Ganz oben auf dem Bremer Zettel steht dabei ein neuer Außenverteidiger, möglichst ein Mann, der rechts wie links spielen kann – und der sofort weiterhilft.

Werder Bremen sucht Außenverteidiger für rechts und links

Vor allem auf der rechten Seite fehlt nach wie vor ein bundesligatauglicher Back-up für Theodor Gebre Selassie. Der Tscheche ist immerhin schon 32 Jahre alt, und „Theo hatte im letzten Jahr gegen Ende Probleme, die Belastungen wegzustecken“, erinnerte Kohfeldt. „Er wird in seinem Alter nicht nochmal 36 Pflichtspiele in einer Saison machen.“

Auch auf links würde eine Alternative zu Ludwig Augustinsson nicht schaden, zumal Kohfeldt Marco Friedl in Zukunft eher als Innenverteidiger sieht. „Klar ist, dass wir auf der Außenverteidigerposition nicht mit der aktuellen Besetzung in die Saison gehen wollen. Da müssen wir handeln“, sagte Kohfeldt, ehe er in den nächsten Mannschaftsteil sprang: das Mittelfeld.

Werder Bremen holt noch einen Mittelfeldspieler

„Wir werden noch einen Mittelfeldspieler dazuholen“, kündigte Kohfeldt an und gewährte einen Einblick in seine Überlegungen: „Holst du einen, der auf jeden Fall gesetzt ist, oder einen, der uns besser macht, aber vielleicht nicht sofort?“, sagte der Coach, dessen Planungen natürlich nicht zuletzt durch Werders finanzielle Möglichkeiten bestimmt werden. „Wir müssen Lösungen finden. Und die heißen nicht: Okay, wir überzeugen euch jetzt mit 25 Millionen Ablöse.“ Deswegen könne es auch noch etwas dauern, bis die Neuen an der Weser landen.

Und deswegen muss Werder Bremen auch den erhofften Transfer von Wunschspieler Michael Gregoritsch hintenanstellen. Mit dem Stürmer, der auch aus dem offensiven Mittelfeld kommen kann, ist sich der Club zwar einig – mit dessen Verein FC Augsburg in der Ablösefrage aber noch sehr, sehr weit auseinander.

Unterdessen wird die Vertragsverlängerung von Niklas Moisander bei Werder Bremen zur Formsache. Werder-Sportchef Frank Baumann arbeitet außerdem an einem neuen Vertrag für Werder-Rakete Milot Rashica. Und dann ist da noch die Krake im Tor: Bei einem möglichen Wechsel von Jiri Pavlenka hat Werder Bremen das letzte Wort. Bei uns findet ihr außerdem alle aktuellen Transfer-Gerüchte und Meldungen rund um Werder Bremen im Ticker.