Transfer perfekt: Lynen wechselt zu Werder Bremen

Von: Fynn Walenziak

Transfer offiziell: Der SV Werder Bremen verpflichtet Senne Lynen von Royale Union Saint-Gilloise. © Imago Images/Belga

Jetzt ist es offiziell: Der SV Werder Bremen verstärkt sich mit Senne Lynen von Royale Union Saint-Gilloise. Lynen ist Mittelfeldspieler und soll an der Weser voraussichtlich die Sechserposition bekleiden.

Bremen - Was sich bereits am Montag abgezeichnet hatte, ist nun offiziell: Der SV Werder Bremen verpflichtet Senne Lynen von Royale Union Saint-Gilloise. Das gab der Verein am Dienstagmittag bekannt. Der 24-Jährige ist im Mittelfeld zu Hause und soll an der Weser auch die Auswahl auf der Sechserposition bereichern. Lynen, der in Belgien noch einen Vertrag bis 2024 besaß, kostet die Bremer nach DeichStube-Informationen knapp zwei Millionen Euro, der Marktwert wird laut Branchenportal „transfermarkt.de“ mit der doppelten Summe angegeben. Für den gebürtigen Antwerpener ist der Wechsel in die Bundesliga der erste große Karriereschritt, bisher spielte er ausschließlich in seinem Heimatland.

„Ich bin sehr auf Werder und die Bundesliga gespannt. Werder ist ein großer Verein, der auch bei uns in Belgiern sehr bekannt ist“, sagt der Neuzugang gegenüber der Internetseite des Vereins und fügt an: „Ich freue mich auf den Verein, die Stadt und das erste Spiel im Stadion. Ich habe gehört, dass gerade bei Heimspielen eine besondere Atmosphäre herrscht“. Auch Werder-Trainer Ole Werner teilt die Freude von Senne Lynen: „Wir haben Senne schon länger beobachtet. Er ist ein physischer Spieler, der eine sehr gute Übersicht hat und gerade im defensiven Mittelfeld seine Stärken ausspielen kann, durch die er einem Spiel eine gewisse Stabilität verleiht.“

Mit Saint-Gilloise sammelte Senne Lynen jedoch bereits internationale Erfahrungen. In der Europa League traf der Neuzugang des SV Werder Bremen unter anderem auf die Bundesligisten 1. FC Union Berlin und Bayer 04 Leverkusen. Gegen die Werkself war dann im Viertelfinale des Wettbewerbs Schluss. Der 24-Jährige hatte dabei in allen zehn Europa-League-Spielen in der Startelf gestanden. In Belgiens höchster Spielklasse kommt der Mittelfeldspieler auf 49 Einsätze (drei Tore). (fwa)