Weder Saudi-Arabien noch sonst wo - Bittencourt will mit Werder erfolgreich sein

Von: Malte Bürger

Teilen

Leonardo Bittencourt fühlt sich bei Werder Bremen wehr wohl und beschäftigt sich aktuell nicht mit einem Transfer. Eine kleine Hintertür lässt er diesbezüglich aber offen.

Bremen – Ein paar Einnahmen hat der SV Werder Bremen in dieser Transferperiode bereits generiert. Doch das Geld, das durch die Verkäufe von Lee Buchanan oder Niklas Schmidt hereinkam, wurde zumindest in Teilen auch schon wieder ausgegeben. Werders neuer Sechser Senne Lynen hat nach DeichStube-Informationen schließlich eine Ablöse von zwei Millionen Euro gekostet. Und Gehälter im Kader müssen eben auch gestemmt werden – nicht zuletzt deshalb wird mit Stürmer Niclas Füllkrug noch immer um die passende Summe für einen möglichen neuen Vertrag gerungen. Da könnte es also nicht schaden, wenn der wirtschaftlich nicht eben auf Rosen gebettete Verein durch zusätzliche Transfers weitere Erlöse erzielt. Profis mit Erfahrung, nachgewiesenen Qualitäten in der Bundesliga und einem gewissen Marktwert gibt es schließlich im Kader. Einen Leonardo Bittencourt zum Beispiel. Doch der Mittelfeldmann ist nicht scharf auf einen Abschied.

Werder Bremens Leonardo Bittencourt: „Habe keinen Drang, etwas Neues zu machen“

„Ich habe gerade keine Angebote vorliegen und auch dieses Jahr keinen Gedanken daran verschwendet, irgendwohin zu wechseln“, betonte der 29-jährige Profi des SV Werder Bremen am Dienstag während einer Medienrunde. „Ich kann aber natürlich nicht zu einhundert Prozent sagen, dass ich bleibe, weil das Fenster noch offen ist und theoretisch ja morgen doch etwas hereinfliegen könnte, was mich und den Verein interessiert.“ So wie im Sommer 2021, als es den einen oder anderen Kontakt zu anderen Clubs gab. Eine Verletzung verhinderte schließlich einen Abgang. Doch all das ist Vergangenheit. „Ich habe keinen Drang, etwas Neues zu machen und fühle mich hier sehr wohl“, hob Leonardo Bittencourt hervor. „Ich mag, wie hier gearbeitet wird, was wir hier entwickelt haben und dass ich ein Teil davon bin. Es ist etwas sehr Schönes, jetzt zu schauen, wohin die Reise noch gehen kann.“

Für viele seiner Berufskollegen geht die Reise aktuell nach Saudi-Arabien, dort lockt das große Geld. Prominente und weniger prominente Namen kicken künftig in der Wüste, Leonardo Bittencourt wird es auch in fernerer Zukunft wohl nicht tun. „Jeder muss für sich selbst entscheiden, was er machen möchte und was ihm in der Karriere wichtig ist. Ich habe solch ein Angebot nicht vorliegen, weil ich aber auch nicht der Typ bin, der zu seiner Berateragentur sagt, dass sie sich dort mal umschauen soll“, sagte das Mitglied des Mannschaftsrates von Werder Bremen. Verurteilen will er die gewechselten Profis deshalb aber nicht. „Wenn man solch ein Angebot vorliegen hat und schlucken muss, wenn man die Zahlen sieht, dann kann man das niemandem übelnehmen, wenn er dort hingeht“, meinte Bittencourt. „Dort ist der Ball auch rund, die Tore sind genauso groß wie bei uns. Vielleicht ist die Atmosphäre in den Stadien nicht so schön wie bei uns, aber letztlich wird dort genauso Fußball gespielt.“

„Ich denke, dass der Trainer sich auf mich verlassen kann“, sagt Werder Bremens Leonardo Bittencourt

Trotzdem will Leonardo Bittencourt exakt das lieber weiterhin bei Werder Bremen tun. In der vergangenen Saison wurde er immer mal wieder durch Verletzungen oder Erkrankungen ausgebremst, an der hohen Wertschätzung, die er bei Coach Ole Werner genießt, hat das nichts geändert. War Bittencourt gesund, dann spielte er in der Regel auch. „Ich denke, dass der Trainer sich auf mich verlassen kann, weswegen er ja auch auf mich zurückgreift, wenn ich fit bin“, erklärte der 29-Jährige. „Er weiß, was er bekommt und dass ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung guttue.“ (mbü)