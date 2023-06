Transfer kurz vor Abschluss: Keita vor Wechsel zu Werder

Von: Malte Bürger, Fynn Walenziak, Björn Knips

Nach DeichStube-Informationen ist der Wechsel von Naby Keita zu Werder Bremen so gut wie perfekt. © IMAGO/Andrew Yates

Bremen – Jetzt wird es richtig heiß. Nach Informationen der DeichStube steht ein Wechsel von Naby Keita zum SV Werder Bremen unmittelbar bevor. Die Verhandlungen mit dem bisherigen Mittelfeldspieler des FC Liverpool sind bereits weit vorangeschritten, schon zeitnah könnte offiziell Vollzug vermeldet werden.

Naby Keita war 2018 aus der Bundesliga von RB Leipzig für die Ablösesumme von 60 Millionen Euro an die Anfield Road gewechselt, hatte in den folgenden fünf Jahren aber mitunter schwierige Zeiten erlebt. Zwar holte der Nationalspieler Guineas mit dem Team von Trainer Jürgen Klopp unter anderem den Champions-League-Titel und gewann die englische Meisterschaft sowie den Pokal, doch Keita selbst wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. So bringt es der inzwischen 28-Jährige auf lediglich 84 Ligaspiele für Liverpool.

Naby Keita-Transfer zu Werder Bremen so gut wie perfekt - offizieller Vollzug könnte schon bald vermeldet werden

Beim Traditionsverein von der Insel ist nun nach fünf Jahren Schluss, Naby Keita ist ablösefrei zu haben. Diese Tatsache in Kombination mit der langen Verletzungshistorie brachte nun Werder Bremen ins Spiel – auch, weil in dem neuen Bremer Kaderplaner Johannes Jahns eine echte Vertrauensperson Keitas nun am Osterdeich arbeitet. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei RB Salzburg, entsprechend eng sind die Verbindungen. Dem Vernehmen nach ist Keita zudem bereit, beim Gehalt deutliche Abstriche gegenüber seinem bisherigen Verdienst zu machen. (mbü/kni)

Weiter mit der Erstmeldung:

Transfer-Hammer bei Werder Bremen - FC Liverpool-Star Keita offenbar vor Wechsel an die Weser

Bremen – Beim SV Werder Bremen bahnt sich ein echter Transfer-Hammer an: Offenbar steht Naby Keita vom FC Liverpool vor einem ablösefreien Wechsel an die Weser. Das berichten „Sky“ und die „Bild“.

Naby Keita soll bereits in der kommenden Woche den Medizincheck absolvieren und dann einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Die Verbindung zwischen den Grün-Weißen und Keita soll Johannes Jahns, Werder Bremens neuer Kaderplaner, hergestellt haben. Die beiden kennen sich noch gut aus Salzburg, wo der 28-Jährige von 2014 bis 2016 spielte.

Werder Bremen-Transfers: Wechselt Liverpool-Star Naby Keita ablösefrei an die Weser?

Für 30 Millionen Euro wechselte Naby Keita dann zu RB Leipzig, ehe er zwei Jahre später für den doppelten Betrag zum FC Liverpool ging. In der Bundesliga kam er 58 Mal zum Einsatz und erzielte 14 Tore. In der Premier League stand Keita in fünf Saisons 84 Mal auf dem Feld (sieben Tore). Jetzt scheint sein Weg zurück in die Bundesliga zum SV Werder Bremen zu führen.

Der 52-fache Nationalspieler Guineas (zwölf Tore) ist im zentralen Mittelfeld zu Hause, kann dort sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden. Während seiner Leipziger Zeit hatte sich Keita in Windeseile einen Namen auf seiner Position gemacht, sollte in Liverpool schließlich der legitime Nachfolger von Club-Legende Steven Gerrard werden. Dessen Fußstapfen waren am Ende deutlich zu groß, der Trophäenschrank füllte sich trotzdem stetig. Problem: Naby Keita plagte sich immer wieder mit Verletzungen herum, während seiner fünf Jahre an der Anfield Road absolvierte er nie mehr als neun Spiele am Stück. In dieser Saison fiel er vom Start bis in den November hinein mit einer Oberschenkelblessur aus, die Konkurrenz schnappte sich die Plätze im Team, weshalb der 28-Jährige zuletzt nur noch Tribünengast war. (fwa/mbü)