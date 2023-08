Transfer fix: Schmidt verlässt Werder und wechselt nach Toulouse

Von: Mario Nagel

Transfer perfekt: Niklas Schmidt wechselt für eine kolportierte Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro von Werder Bremen zum FC Toulouse. © gumzmedia

Der Transfer von Niklas Schmidt zum FC Toulouse ist perfekt: Der 25-jährige Mittelfeldspieler verlässt den SV Werder Bremen und schließt sich dem französischen Erstligisten an.

Bremen – Seit Wochen hat sich dieser Transfer angedeutet, jetzt ist er perfekt: Niklas Schmidt verlässt den SV Werder Bremen und schließt sich dem FC Toulouse an. Der französische Erstligist zahlt für die Dienste des Mittelfeldspielers dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

„Niklas ist bei uns einen besonderen Weg gegangen. Er galt im Jugendbereich schon immer als hochtalentierter Fußballer“, sagte Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann beim vierten DeichTalk über Niklas Schmidt und fügte an: „Es ist schade, dass uns so ein Spieler verlässt. Aber durch die Verpflichtung von Naby Keita ist die Wahrscheinlichkeit auf Einsätze bei Niklas vielleicht etwas schlechter geworden. Deswegen ist es für ihn und für uns der richtige Schritt. Und ich glaube, dass er mit Toulouse eine spannende Aufgabe gefunden hat. Die Spielweise passt absolut zu ihm.“ Niklas Schmidt sagt gegenüber der Internetseite seines neuen Vereins: „Ich bin sehr aufgeregt und freue mich sehr, hier zu sein, ich kann es kaum erwarten, anzufangen.“

Niklas Schmidt verlässt den SV Werder Bremen nach elf Jahren im Verein endgültig

Niklas Schmidt war mit 14 Jahren im Sommer 2012 in die Nachwuchsabteilung des SV Werder Bremen gewechselt und erhielt 2016 seinen ersten Profivertrag. An der Weser konnte sich der junge Mittelfeldspieler allerdings nicht durchsetzen, sodass die Bremer ihn im Sommer 2018 an den SV Wehen-Wiesbaden und anschließend für zwei Jahre an den VfL Osnabrück verliehen. Nach seiner Rückkehr zu Werder im Sommer 2021 spielte Schmidt jedoch eine überzeugende Vorbereitung und sicherte sich so einen Platz im Kader. Doch auch in den vergangenen beiden Jahren blieb ihm der endgültige Durchbruch verwehrt. Nach insgesamt 52 Pflichtspielen (fünf Tore) in der ersten und zweiten Bundesliga für die Grün-Weißen wartet nun beim FC Toulouse das nächste Kapitel auf ihn. (nag)