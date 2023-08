Letzte Transfer-Chance für Werder und Co.: So funktioniert der Deadline Day

Wechselt Niclas Füllkrug noch den Verein oder bleibt der Torjäger beim SV Werder Bremen? Bis Freitag, 18 Uhr, ist das Sommer-Transferfenster noch offen.

Letzte Transfer-Chance für den SV Werder Bremen und Co.: Am Freitag, 1. September 2023, um 18 Uhr schließt das Sommer-Transferfenster in der Fußball-Bundesliga. So funktioniert der Deadline Day.

Bremen - Die letzten Verhandlungen, die letzten Unterschriften – und während das Geld von einem Konto aufs andere wandert, tauscht ein Spieler seine Trikots. All das passiert an keinem Tag so häufig wie am letzten Tag der Transferperiode – dem Deadline Day! Am Freitag ist für Werder Bremen und die anderen Clubs in Deutschland und den meisten europäischen Ländern die letzte Chance auf Transfers, auf Neuzugänge.



Am Freitag, 1. September 2023, Punkt 18 Uhr, geht dann (fast) nichts mehr, dann ist die Wechselfrist abgelaufen, die Transfers müssen unter Dach und Fach sein. Nur vertragslose Spieler dürfen anschließend noch verpflichtet werden, ehe am 1. Januar 2024 die Winter-Transferphase beginnt. Allerdings gibt es Ausnahmen: In anderen Ländern endet die Sommer-Transferperiode etwas später - in der Türkei zum Beispiel erst am 15. September, in der Schweiz ist am 7. September Schluss. Werder könnte nach dem 1. September also noch Spieler in jene Länderabgeben, in denen das Transferfenster später schließt. (hier geht es zu allen Sommer-Transferfenstern auf Transfermarkt.de).

Werder Bremen und Co. am Deadline Day: Sommer-Transferfenster schließt am Freitag um 18 Uhr

Wichtigste Fragen aus Sicht von Werder Bremen am Deadline Day: Wechselt Niclas Füllkrug den Verein? Und kommt noch jemand neu dazu - und wenn ja, wer? Am Freitag um 18 Uhr ist dann Schluss: Die Transfers müssen vollständig abgewickelt und die nötigen Unterlagen bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingereicht sein. Wer die Frist am Deadline Day verpasst, geht leer aus. Ein Nachreichen der Unterlagen ist nicht möglich. Heißt: Wer sich bis 18 Uhr nicht verstärkt hat, muss bis zur nächsten Wechselphase im Winter warten oder eben vertragslose Spieler verpflichten. Eine Transferliste gibt es übrigens schon seit 2015 nicht mehr. Das Transfer-Online-Registrierungssystem (TOR) hat die Liste, auf der mögliche Transfers bis 12 Uhr veröffentlicht wurden, abgelöst. Die Infos des TOR sind aber, anders als die Transferliste, nicht öffentlich einsehbar – schade für alle, die den Deadline Day in der Fußball-Bundesliga neugierig verfolgen. (tst)