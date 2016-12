Trainingsplatz bekommt einen Hybridrasen

Die Lösung des Problems

+ © nordphoto Das Monstrum in Grün und Orange soll aus dem unbrauchbaren Trainingsplatz der Profis wieder einen brauchbaren machen – und zwar mittels implantierter Kunstrasenfasern. © nordphoto

Bremen - Der für den Winter wichtige, aber derzeit unbrauchbare Trainingsplatz vier wird modernisiert. Werder Bremen lässt aus dem Naturrasen jetzt einen Hybridrasen machen.

Das schwere Gerät schiebt sich zentimeterweise über den Rasen. Es schnauft, es rattert, es macht Lärm. Das grün-orangene Monstrum bringt Kunstrasenfasern in den Boden ein, verwandelt den reinen Naturrasen in einen Hybridrasen und sorgt so dafür, dass aus dem derzeit unbrauchbaren Trainingsplatz Nummer vier am Weserstadion demnächst wieder eine bespielbare Fläche wird.

„Das ist für uns die beste und langfristigste Lösung“, erklärt Werder-Sportchef Frank Baumann die Maßnahmen auf dem Platz, der im Winter eigentlich der Haupttrainingsplatz für die Profis sein soll, dies aber bislang nicht sein konnte. Denn nachdem der Platz mit einer neuen Rasenheizung ausgestattet worden war, wuchs der Rasen nicht so an, wie er es sollte. Fußballerfüße hätten immer wieder große Fladen aus dem Boden gebrochen. Konsequenz: kein Training möglich, Feld gesperrt.

Die Kunstrasenfasern sollen dem Naturrasen nun den nötigen Halt geben. „Diese Methode hat viele Vorteile – vor allem die Belastbarkeit“, sagt Baumann, der davon ausgeht, dass der Platz nach Ende der Winterpause Anfang Januar nutzbar sein wird. Was auch nötig ist, denn bei Schnee und Eis ist er der einzige beheizbare Trainingsgrund. Anosnsten sind nur die Spielflächen im Stadion Platz elf (ebenfalls ein Hybridrasen) und im Weserstadion selbst mit einer Rasenheizung versehen.

csa