Noch kürzere Winterpause

Werder Bremen befindet sich vom 4. bis 10. Januar im Trainingslager in Andalusien.

Alhaurin el Grande - Die Winter-Trainingslager der Bundesligisten könnten bald der Vergangenheit angehören. Denn eine echte Winterpause wird es wohl nicht mehr geben.

So startet die Rückrunde in einem Jahr schon am 12. Januar, also eine Woche früher als diesmal. Da bleibt eigentlich keine Zeit mehr, für eine Reise in den Süden. „Warum nicht? Wir können ja auch über Silvester fahren“, hält Werder-Sportchef Frank Baumann dagegen. Entschieden sei das aber noch nicht.

kni