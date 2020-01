Trainingslager-Ticker: Werder checkt ein und wartet auf die erste Einheit

Palma – Neues Jahr, neues Glück: Nach der verkorksten Hinrunde und einem knapp zweiwöchigen Winter-Kurzurlaub geht es für den SV Werder Bremen vom 3. bis 11. Januar für neun Tage auf die Insel. Auf Mallorca steigt das diesjährige Winter-Trainingslager. Wir halten euch wie gewohnt im Trainingslager-Ticker immer auf dem Laufenden.

13.45 Uhr: Um 16 Uhr wird es übrigens das erste Mal auf den Trainingsplatz gehen. Dann bittet Florian Kohfeldt seine Profis das erste Mal zum Tanz...

12.45 Uhr: Der Reisetross des SV Werder Bremen hat das Anwesen des „Castillo Hotel Son Vida“ erreicht. Während die Profis mit dem Check-In im Fünf-Sterne-Hotel beschäftigt sind, schauen sich unsere Deich-Reporter Carsten Sander, Janosch Lenhart und Andreas Gumz vor Ort für Euch um.

12.15 Uhr: Abfahrt zum Teamhotel: Optisch abgestimmt werden die Werder-Profis mit einem grün-weißen Bus zu ihrer Unterkunft befördert. Hätte schlechter laufen können...

+ Die Reisecrew des SV Werder Bremen ist auf Mallorca gelandet. Nun geht es mit diesem grün-weißen Bus weiter ins Teamhotel. © gumzmedia

Werder Bremen testet doch auf Mallorca - gegen einen italienischen Drittligisten

12.02 Uhr: Die DeichCrew ist gelandet! Jetzt suchen wir schnell unseren Mietwagen und dann geht es ab zum Mannschaftshotel. Bis gleich!

9.30 Uhr: Nun also doch! Nachdem das ursprünglich geplante Testspiel gegen RCD Mallorca kurzfristig abgesagt wurde, testet der SV Werder Bremen stattdessen am Montag (17 Uhr) gegen den italienischen Drittligisten AC Monza.

9.00 Uhr: Während die Reise-Crew nach Mallorca abhebt, ärgert sich Coach Florian Kohfeldt über Oldie Claudio Pizarro und dessen Urlaubs-Selfie mit einem Bier in der Hand. Das Signal sei im Abstiegskampf gerade für die jungen Spieler „nicht ganz optimal“. Aber: Es sei eben nun auch einmal diese „Alles-egal-Haltung“ die diesen 41-jährigen Lausbuben auszeichne...

Florian Kohfeldt hofft auf Verstärkungen für Werder Bremen im Trainingslager

8.45 Uhr: Boarding! Wir steigen dann mal alle gemeinsam in den Flieger. Ihr werdet von den Kollegen natürlich trotzdem weiterhin mit allem, was dazu gehört, versorgt.

8.30 Uhr: Coach Florian Kohfeldt hat übrigens - wie erwartet - noch kein neues Gesicht an Bord begrüßen dürfen. Dennoch hegt der 37-Jährige die latente Hoffnung, dass auf Mallorca ein Neuzugang zum SV Werder Bremen stößt.

Werder Bremen: Diese 28 Spieler zählen zum Mallorca-Aufgebot von Florian Kohfeldt

8.00 Uhr: Jetzt ist es auch offiziell bestätigt, dass Werder Bremen mit diesem 28-Mann-Kader ins Trainingslager reist: Jiri Pavlenka, Stefanos Kapino, Luca Plogmann - Ludwig Augustinsson, Niklas Moisander, Christian Groß, Sebastian Langkamp, Milos Veljkovic, Ömer Toprak, Marco Friedl, Michael Lang, Julian Rieckmann- Philipp Bargfrede, Nuri Sahin, Ilia Gruev, Davy Klaassen, Maximilian Eggestein, Leonardo Bittencourt, Johannes Eggestein, Simon Straudi, David Philipp - Milot Rashica, Claudio Pizarro, Fin Bartels, Yuya Osako, Benjamin Goller, Nick Woltemade, Josh Sargent.

7.30 Uhr: Der Reisetross des SV Werder Bremen trifft sich um 8 Uhr gemeinsam am Bremer Flughafen. In gut anderthalb Stunden geht der Flieger in Richtung Süden. Ab heute Nachmittag wollen sich die Grün-Weißen auf Mallorca auf die bevorstehende Bundesliga-Rückserie vorbereiten. Vor dem Abflug stellt sich Trainer Florian Kohfeldt noch einmal den Fragen der Journalisten in einer Medienrunde. Wir berichten!

+ In diesen Minuten trifft sich die Reisecrew des SV Werder Bremen vor dem Start des Winter-Trainingslagers auf Mallorca. Die DeichStube ist schon vor Ort. © gumzmedia

7.25 Uhr: Moin vom Flughafen in Bremen. Hier hat sich die Reisecrew der DeichStube eingefunden, denn: Heute geht‘s für Werder Bremen ins Trainingslager. Und klar, wir sind wie immer live und rund um die Uhr dabei. Jetzt heißt es erstmal noch warten auf Florian Kohfeldt und Co.

Zur letzten Meldung vom 2. Januar 2019:

Mit Toprak und bei Eiseskälte startet Werder Bremen die Mission Klassenerhalt

Davy Klaassen und Philipp Bargfrede gingen voran. Das war auch gut so, denn beide gehören zu jenen Spielern des SV Werder Bremen, von denen das Vorangehen in der zweiten Saisonhälfte erwartet wird.

Also führten die beiden Mittelfeldkräfte am frühen Donnerstagabend eine Gruppe von 25 Spielern zur ersten Trainingseinheit des Jahres auf „Platz 11“. Nur zwölf Tage nach dem 0:1 zum Hinrundenabschluss beim 1. FC Köln begann Werder Bremen mit der Vorbereitung auf eine Bundesliga-Rückrunde, die für die auf den vorletzten Platz abgestürzten Bremer ganz im Zeichen des Abstiegskampfes stehen wird.

Werder Bremen: Alles andere als seichter Start

Dass Klaassen bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und leichtem Schneegriesel als einziger Profi in kurzen statt warmen langen Hosen aus der Kabine kam, darf gerne als Zeichen der Entschlossenheit gewertet werden. Was Trainer Florian Kohfeldt anschließend trainieren ließ, hatte auch nur sehr wenig mit einem seichten Start zu tun. Leichte Ballgewöhnung nach dem Kurzurlaub? Mitnichten! Es wurde direkt taktisch gearbeitet. Viel Zeit bleibt auch nicht bis zum Rückrundenstart, schon am 18. Januar geht es mit dem Spiel bei Fortuna Düsseldorf los.

Ab Freitag wird sich das Team auf Mallorca vorbereiten – bei deutlich besseren äußeren Bedingungen als in Bremen. 15 bis 20 Grad warten tagsüber auf das Team. Nach der Anreise am Vormittag soll noch am späten Nachmittag um 16 Uhr erstmals auf der Anlage des spanischen Erstligisten RCD Mallorca trainiert werden. Wahrscheinlich wird dann auch Josh Sargent (19) mit dabei sein. Nachdem er wegen eines Muskelfaserrisses im Hinrundenendspurt gefehlt hatte, soll der Stürmer auf Mallorca wieder uneingeschränkt trainieren. Am Donnerstag blieb er wie Linksverteidiger Ludwig Augustinsson noch im Kraftraum. Augustinsson reist trotz des gegen Köln erlittenen Muskelfaserrisses mit ins Trainingslager, soll dort zunächst aber nur individuell trainieren.

Werder Bremen: Ömer Toprak meldet sich zurück

Ömer Toprak, mit einer Sehnenentzündung seit Mitte November im Krankenstand, meldete sich zum Start ins neue Jahr wie geplant zurück, absolvierte ohne Probleme das Auftakttraining. Das war nach 50 Minuten schon wieder beendet.

Auf Mallorca wird Werder Bremen nun vermutlich doch noch ein Testspiel absolvieren, nachdem eine Vereinbarung mit RCD Mallorca kurzfristig geplatzt war. Ort, Zeit und Gegner stehen aber noch nicht fest.

Möglich, dass sich dann auch Nick Woltemade im Kreis der Profis zeigen kann. Der 17 Jahre alte Stürmer gehörte am Donnerstag zum Trainingskader, wird voraussichtlich also auch mit nach Mallorca reisen. Offiziell bestätigt hat Werder Bremen noch nicht, wer alles mit auf die Insel reisen wird.

Werder Bremen: Diese 28 Spieler absolvieren voraussichtlich das Trainingslager auf Mallorca

Jiri Pavlenka, Stefanos Kapino, Luca Plogmann - Ludwig Augustinsson, Niklas Moisander, Christian Groß, Sebastian Langkamp, Milos Veljkovic, Ömer Toprak, Marco Friedl, Michael Lang, Julian Rieckmann- Philipp Bargfrede, Nuri Sahin, Ilia Gruev, Davy Klaassen, Maximilian Eggestein, Leonardo Bittencourt, Johannes Eggestein, Simon Straudi, David Philipp - Milot Rashica, Claudio Pizarro, Fin Bartels, Yuya Osako, Benjamin Goller, Nick Woltemade, Josh Sargent. (kni/csa)