Keine Chance bei Werder: Robert Bauer nicht beim Trainingsstart

Bremen – Er ist zurück: Robert Bauer gehört ab dem 1. Juli eigentlich wieder zum Kader des SV Werder. Die Ausleihe zum 1. FC Nürnberg ist dann endgültig beendet, die Kaufoption des Clubs nach dem Abstieg unwirksam und auch nicht mehr erwünscht. Eine Zukunft in Bremen hat der Außenverteidiger trotz eines Vertrags bis 2020 nicht, deshalb wird er auch nicht mit den Profis trainieren.

„Robert Bauer wird am Freitag nicht dabei sein“, berichtete Sportchef Frank Baumann auf Nachfrage der DeichStube mit Blick auf den Trainingsstart der Bundesliga-Mannschaft. Schon seit Wochen befinden sich beide Parteien auf Clubsuche. „Es gibt lose Gespräche, aber bislang wurde nichts Konkretes an uns herangetragen“, so Baumann.

Werder Bremen: Tischtuch zwischen Robert Bauer und Florian Kohfeldt zerschnitten

Bauer ist offenbar nicht so leicht zu vermitteln. Dabei bringt der 24-Jährige jede Menge Bundesliga-Erfahrung mit, hat immerhin schon 89 Partien im deutschen Fußball-Oberhaus (davon 46 für Werder) absolviert. Vor einem Jahr war Bauer aus Bremen zum Aufsteiger 1. FC Nürnberg geflüchtet, weil er unter Trainer Florian Kohfeldt keine Chance mehr als Außenverteidiger sah. Dabei gab es zwei Probleme: Bauer ließ die von Kohfeldt geforderte spielerische Klasse vermissen und präsentierte sich dann als Reservist lustlos. Später monierte Bauer in einem Interview mit der „Bild“: „Ich habe leider nie so wirklich Feedback bekommen.“

Das Tischtuch zwischen Kohfeldt und Bauer ist seitdem endgültig zerschnitten, eine Rückkehr des Abwehrspielers undenkbar. Dabei sucht Werder gerade einen Backup für Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie. Allerdings konnte Bauer auch in Nürnberg nur wenig überzeugen, obwohl er immerhin 19 Mal in der Startelf stand. Dass bislang kein anderer Club wirklich interessiert ist, zeigt den aktuellen Stellenwert des 24-Jährigen. Der hat in der vergangenen Saison seinen Berater gewechselt. Einen neuen Verein konnte ihm die Avid Sports & Entertainment Group bislang aber noch nicht liefern.

Unterdessen bahnt sich bei Max Kruse ein Wechsel zu Fenerbahce Istanbul an. Er soll kurz vor der Unterschrift stehen. Der ehemalige Bremer Co-Trainer Wolfgang Rolff fordert daher, dass Werder Bremen sich nach einem neuen Diego als Kruse-Nachfolger umsehen sollte. Werder hat derweil bekanntgegeben, dass Milot Rashica und Claudio Pizarro in der kommenden Saison mit neuen Rückennummern ausgestattet werden.