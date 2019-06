Aufgepasst: Am Sonntag zeigt sich der neue SV Werder

Endlich wieder Werder gucken: Am Sonntag starten Kohfeldts Elf in das erste öffentliche Training.

Bremen - Dieser Termin könnte fanfreundlicher kaum sein. Der SV Werder Bremen startet zwar offiziell schon am Freitag in die Vorbereitung auf die neue Saison, aber die erste öffentliche Trainingseinheit wurde von Trainer Florian Kohfeldt erst für Sonntag angesetzt.

Es muss sich also kein Fan extra frei nehmen, um den neuen SV Werder für die Spielzeit 2019/20 zu sehen. Los geht es um 15.30 Uhr auf Platz 12 am Weserstadion.

Werder Bremen: Nicht alle Profis beim ersten Training

Alle Profis werden allerdings noch nicht vor Ort sein. Die Eggesteins sind zum Beispiel noch bei der U21-EM im Einsatz. Auch einige Nationalspieler haben noch etwas länger Urlaub als die Kollegen. Dafür ist definitiv Niclas Füllkrug dabei, der bislang einzige echte Neuzugang. Den Stürmer hat Werder für eine Ablöse von 6,5 Millionen Euro aus Hannover zurück an die Weser geholt. Benjamin Goller ist zwar auch neu, gilt aber nicht als Sofortverstärkung für die Bundesliga-Mannschaft. Der junge Ex-Schalker darf sich aber im Sommer bei den Profis beweisen, genauso wie die Werder-Talente Simon Straudi, Ilia Gruev, David Philipp und Benjamin Goller. Sie werden zusammen mit ihren prominenten Kollegen am Freitag und am Samstag Leistungstests im Weserstadion absolvieren, ehe es dann am Sonntag erstmals gemeinsam nach draußen auf den Platz geht.

Quelle: DeichStube