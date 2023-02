Stolzer Papa Stage: Werder-Profi erstmals Vater geworden

Von: Daniel Cottäus

Jens Stage ist zum ersten Mal Papa geworden und fehlte deshalb im Training am Mittwoch bei Werder Bremen. © gumzmedia

Bremen – Beim 2:1-Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg hat er am Wochenende sein bis dato bestes Spiel im Trikot des SV Werder Bremen abgeliefert, am Mittwochnachmittag fehlte Jens Stage dann im Training – allerdings aus einem höchst erfreulichen Grund: Der 26-jährige Däne ist erstmals Vater geworden. Sowohl sein Sohn als auch Mutter Louise „sind happy und gesund“, teilte Werder mit.

Leonardo Bittencourt stand derweil wie erwartet wieder mit den Kollegen auf dem Platz. Wegen einer Erkältung hatte der 29-Jährige das Wolfsburg-Spiel verpasst, nun ist er wieder fit und deshalb für die Auswärtspartie in Stuttgart (Sonntag, 15.30 Uhr) nicht mehr fraglich. Möglich auch, dass gegen die Schwaben Winter-Neuzugang Maximilian Philipp sein Debüt im Trikot von Werder Bremen feiert. Am Mittwoch absolvierte der Offensivspieler, der bis Sommer vom VfL Wolfsburg ausgeliehen ist, seine erste Trainingseinheit am Osterdeich. Zwei seiner neuen Kollegen konnte Philipp dabei aber nicht kennenlernen: Romano Schmid und Felix Agu.

Maximilian Philipp voll dabei, Romano Schmid und Felix Agu fehlen Werder Bremen weiterhin

Während Schmid nach einem Innenbandanriss in der kommenden Woche wieder ins Teamtrainings einsteigen könnte, braucht Agu noch länger Geduld. Wann der 23-Jährige, den nach wie vor Patellasehnenprobleme plagen, zurückkehrt, ist weiterhin offen. (dco)