Nach Werder-Coach Werner: Auch Assistent Kohlmann positiv auf Corona getestet

Von: Malte Bürger, Maik Hanke

Teilen

Ole Werner und Patrick Kohlmann, Trainer und Co-Trainer des SV Werder Bremen, sind positiv auf Corona getestet worden. © gumzmedia

Bremen - Nach dem Cheftrainer hat es auch seinen Assistenten erwischt: Neben Ole Werner ist auch Patrick Kohlmann positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der SV Werder Bremen am Dienstag mit.

Sowohl Ole Werner als auch Patrick Kohlmann haben sich in häusliche Isolation begeben und verpassen damit auch das Testspiel des SV Werder Bremen am Dienstagabend (19 Uhr, im DeichStube-Liveticker) gegen den Oberligisten Heeslinger SC. Ole Werner hat nach Vereinsangaben leichte Symptome und wird den Grün-Weißen frühestens am Wochenende wieder zur Verfügung stehen. (han)

Weiter zur ersten Meldung:

Werder Bremen-Coach in Quarantäne: Ole Werner positiv auf Corona getestet

Bremen – Den Cheftrainer hat es erwischt: Ole Werner ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der SV Werder Bremen am Dienstagmittag mit.

Somit wird der 34-Jährige auch das Testspiel am Abend beim Oberligisten Heeslinger SC (19 Uhr, im DeichStube-Liveticker) verpassen, nach Vereinsangaben soll Ole Werner frühestens am Wochenende wieder zur Verfügung stehen. Ob er somit beim Blitzturnier in Lohne am Samstag auf die Bank des SV Werder Bremen zurückkehren wird, ist noch ungewiss.

Werder Bremen-Trainer Ole Werner positiv auf Corona getestet

Kleiner Trost: Dadurch, dass sich die Bundesliga bereits in der Winterpause befindet, fällt Ole Werner zumindest nicht für ein Pflichtspiel seiner Mannschaft oder entscheidende Übungseinheiten aus. Wie Werder Bremen erklärte, habe der Coach derzeit lediglich leichte Symptome und befinde sich bereits in häuslicher Quarantäne. Anfang der Woche sei der Corona-Test demnach positiv ausgefallen. (mbü) Schon gelesen? Nach Park-Attacke: Werder Bremens Ex-Trainer Markus Anfang entschuldigt sich!