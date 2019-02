Kohfeldt unzufrieden mit Standards

Probleme beim ruhenden Ball

+ © gumzmedia Übung macht den Meister, aber noch hat sich das Bremer Standard-Training in der Winterpause nicht ausgezahlt. © gumzmedia

Bremen – 31 Tore hat Werder in der laufenden Bundesliga-Saison erzielt, nur sechs davon fielen nach ruhenden Bällen, was Trainer Florian Kohfeldt nicht gerade erfreut. „Mit unseren offensiven Standards sind wir bisher nicht zufrieden“, betont er, „wir arbeiten in vielen Facetten daran, damit wir uns da verbessern.“