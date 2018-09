Kohfeldt gefällt der Nürnberger Mut

Bremen - Keine Frage: Das Spiel des 1. FC Nürnberg bei Mainz 05 hat Florian Kohfeldt studiert, ziemlich intensiv sogar.

Schließlich tritt der Trainer mit Werder Bremen am Sonntag ab 15.30 Uhr gegen den „Club“ an, und da gehört es eben zu den Pflichtaufgaben, die aktuelle Form des Gegners im Blick zu haben. Ergebnis: Nürnbergs Auftritt während des 1:1 in Mainz hat Kohfeldt ziemlich beeindruckt.

„Die Nürnberger Mannschaft bringt Attribute mit, die für einen Aufsteiger nicht ganz gewöhnlich sind“, sagte der Werder-Trainer, um dann genauer zu erklären, was er damit meint: „Sie kommen über den spielerischen Aspekt und versuchen, Kombinationsfußball zu spielen. Das machen sie sehr mutig.“

In der Tat sind Nürnbergs Außenverteidiger Tim Leibold und Enrico Valentini ständig mit im Vorwärtsgang. „Das birgt für sie natürlich die Gefahr, dass sie hinten Räume preisgeben“, weiß Kohfeldt, der deshalb in der Spielvorbereitung einen Schwerpunkt aufs Verteidigen gelegt hat. „Dahinter steckt aber der offensive Gedanke, Balleroberungen zu haben“, erklärte er. Gelingt das, folgt im besten Fall das schnelle Umschalten gegen einen unsortierten Gegner.

0:1 bei Hertha BSC, dann das 1:1 gegen Mainz - davon, dass Nürnberg noch sieglos nach Bremen reist, lässt sich Kohfeldt übrigens nicht beeinflussen. „Ihre zweite Halbzeit in Mainz war ganz stark. Da müssen sie das Spiel gewinnen“, sagte der Trainer, betonte aber auch: „Bei allem Lob für Nürnberg bin ich trotzdem davon überzeugt, dass wir die bessere Mannschaft sind und die besseren Einzelspieler haben.“

