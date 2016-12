Nouri veranlasst Fitness-Tests

Werder-Training

+ © nordphoto Werder-Trainer Alexander Nouri veranlasst Leistungstests. © nordphoto

Bremen - Die körperliche Verfassung der Werder-Profis stand zuletzt in der Diskussion. Jetzt lässt Trainer Alexander Nouri die Fitness testen.

Weil der Mannschaftsbus erst spät in der Nacht zu Sonntag wieder in Bremen eintrudelte, gab Werder-Trainer Alexander Nouri seiner Mannschaft ausnahmsweise mal den Sonntag frei. In dieser Woche stehen neben den normalen Einheiten einige leistungsdiagnostische Tests auf dem Programm. Die Überprüfung der Fitness, über die zuletzt viel diskutiert wurde, beginnt am Montag. Das nächste Mannschaftstraining ist am Dienstagnachmittag.

mr