Fast wie in der Double-Saison: Werders Traditionself mit spektakulärem Remis gegen Stuttgart - Ailton überragt

Von: Fynn Walenziak

Beim Traditionsduell des SV Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart war Ailton der überragende Mann. © IMAGO/Ulmer

Die Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen hat sich im Legenden-Duell mit dem VfB Stuttgart ein spektakuläres Duell geliefert. Am Samstagabend überragte besonders ein Werder-Spieler.

Bremen – Nein, wir befinden uns nicht im Frühling 2004 - auch, wenn diese Partie des SV Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart stark an das 4:4 von vor 19 Jahren erinnert. Am vergangenen Samstag trennten sich die Traditionsmannschaften der Bundesligisten in einem spektakulären Spiel mit 6:6 (4:3) - und genau wie damals war erneut Ailton bei Werder der überragende Mann.

Werder Bremens Traditionself mit torreichem Remis gegen VfB Stuttgart - Ailton erzielt vier Tore

Insgesamt vier Tore erzielte Ailton, der in der kommenden Woche seinen 50. Geburtstag feiern wird. Am schönsten war aber sein vierter Treffer, als er den Ball nach einem Solo von der Mittellinie zum zwischenzeitlichen 6:4 im Stuttgarter Tor versenkte. Werder Bremens Leiter Profifußball Clemens Fritz war auch dabei und legte insgesamt zwei Treffer auf. Die übrigen Werder-Treffer erzielten Fabian Burdenski und Marco Engelhard. Beim VfB Stuttgart spielten ebenfalls einige Bundesliga-Legenden mit. Julian Schieber, Cacau und Alexander Farnerud waren für die Cannstatter am Samstagabend erfolgreich. Doch eine Frage blieb unbeantwortet: Wo war eigentlich Marcelo Bordon? (fwa)