Werder-Trainer Florian Kohfeldt nimmt Jiri Pavlenka in Schutz: „Kein klarer Torwart-Fehler“

Also bei einigen Kommentaren denke ich, das hier ist ein Forum, in dem sich Welttorhüter austauschen.

Nur mal so nebenbei. Der Ball an sich war schon schwierig zu halten. Da müssen sich die Defensiven fragen lassen, warum der so frei zum Kopfball kommt und warum Silva so frei vor der Kiste stehen darf. Und ohne Jiri`s Paraden hätten uns die Frankfurter vier oder fünf Stück eingeschenkt.

Dass es nur ein Punkt geworden ist, lag zum Einen daran, dass die Mannschaft nicht das gezeigt hat, was sie gegen Dortmund noch auf den Platz gebracht hat.

Und wenn ein "Amateur" wie Christian Groß um Längen sicherer und souveräner spielt als ein "gestandener Profi" wie Veljkovic, dann muss sich auch mal der Trainer hinterfragen, ob diese Aufstellung gerechtfertigt war.

Oder wenn sich ME nicht den rechten Pfosten ausgesucht hätte, sondern auch mal wieder einsetzt. Oder wenn der Standardtrainer endlich mal die vielen Stellungsfehler abstellen kann. Oder wenn die Kristallkugel endlich mal wieder eine Auswärtssieg vorher sehen könnte anstelle des 2:2.

Es gibt so viele Gründe, weshalb es keine drei Punkte gab für Werder, und in fast allen kommt Pavlenka nicht vor. Also besser den Ball flach halten, wenn es um die Torwartleistung geht.