Torsten Frings: „Es gibt nichts zu rächen“

Bremen/Darmstadt - Von Carsten Sander und Björn Knips. Torsten Frings hat viele Spuren bei Werder Bremen hinterlassen. Aber dass auch Frank Baumann gewissermaßen ein Frings-Vermächtnis ist, war bisher nicht wirklich bekannt.

Aber es ist so, Baumann selbst verrät es vor dem pikanten Wiedersehen am Samstag im Weserstadion: „Torsten hat damals mit beeinflusst, dass ich mich für Werder Bremen entschieden habe.“ 1999 war das. Baumann wechselte vom 1. FC Nürnberg nach Bremen. 18 Jahre später kommt es zum Duell zwischen dem zum Werder-Geschäftsführer aufgestiegenen Baumann und Darmstadt-98-Coach Frings. Es ist, das betonen beide, ein von negativen Gefühlen unbelastetes Treffen. Jedenfalls auf der persönlichen Ebene.

Sportlich ist es heikel für beide Teams. Schlusslicht Darmstadt (zwölf Punkte) würde mit dem Spiel in Bremen wohl auch die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt verlieren. Und Werder – zehn Punkte, aber nur drei Tabellenplätze besser platziert – kann sich daheim keinen Ausrutscher mehr erlauben.

Der Abstiegskampf ist also der Rahmen der Partie, die Frings-Story die besondere Note. Insgesamt elf Jahre hatte er für Werder gespielt, dann auch die Trainer-Karriere in Bremen gestartet – als „Co“ unter Viktor Skripnik. Bis zu beider Entlassung im vergangenen September. Baumann war es, der die alten Weggefährten nach vier Niederlagen zum Saisonstart rasierte. Nun könnte man vermuten, dass Frings deshalb nachtragend ist. Tatsächlich wurden ihm medial bereits Rachegelüste unterstellt. Doch das ist Unsinn, stellt Frings klar. „Es gibt nichts zu rächen. Im Gegenteil: Ich freue mich total aufs Wiedersehen und darauf, mal wieder in Bremen zu sein“, sagt der 40-Jährige auf Nachfrage dieser Zeitung.

Frings wollte den Chefposten in der Bundesliga - und bekam ihn

Werder war schließlich sein (Fußballer-)Leben. 1997 kam er aus Aachen an die Weser, 2002 ging es zu Borussia Dortmund, von dort weiter zu Bayern München. Aber 2005 war Frings zurück in Bremen. 2009 gewann er gemeinsam mit Baumann den DFB-Pokal – es war der einzige Titel als Werder-Profi. Dass das Ende per Rausschmiss kam, ist sicher unschön, aber die Professionalität verzeiht so etwas – denkt jedenfalls Frank Baumann. „Ich glaube nicht, dass Torstens Verhältnis zum Verein oder zu mir durch die Trennung gelitten hat. Dass so eine Situation nicht einfach ist, ist aber auch klar. Wir haben jedoch nach wie vor einen sehr guten Draht zueinander“, erklärt der Bremer Geschäftsführer.

Im September war das persönliche Verhältnis jedoch angespannt gewesen – nachvollziehbar. Skripnik wurde entlassen, die Co-Trainer Frings, Florian Kohfeldt und Christian Vander hätten aber bleiben können. Vander nutzte die Chance, ist weiterhin Torwart-Trainer. Für den vakanten Posten des U23-Trainers wählte Werder aber nicht Frings, sondern Kohfeldt. „Florian war die erste Option. Es war vorstellbar, dass wir Torsten weiter bei uns einbinden. Aber konkret besprochen wurde nichts“, so Baumann. Vermutlich hätte sich ein Job im Nachwuchsbereich oder als „Co“ unter Alexander Nouri auch nicht mit Frings’ Ambitionen gedeckt. Er wollte den Chefposten in der Bundesliga, und er hat ihn bekommen.

Fragt sich nur, wie lange noch. Kurz nach Weihnachten übernahm er Darmstadt 98, der Abstieg schien damals schon unausweichlich. Werder kann dem Club-Idol nun gewissermaßen den Rest geben und Frings noch weiter Richtung Zweite Liga schubsen. Das wäre dann das zweite Mal binnen acht Tagen, dass die Bremer für einen ihrer Helden Schicksal spielen. Am Sonntag wurde Double-Gewinner Valerien Ismael beim VfL Wolfsburg als Trainer entlassen, nachdem er gegen Werder verloren hatte. Und jetzt bekommt möglicherweise Frings den Stempel „designierter Absteiger“ ausgerechnet im Weserstadion verpasst.

Ob sich Torsten Frings dann noch gerne daran erinnern wird, dass er Frank Baumann vor 18 Jahren von Werder überzeugt hatte? Als Teammitglieder der A2-Nationalmannschaft habe Frings ihn „sehr bearbeitet“, erinnert sich Baumann. Was daraus mal werden würde, konnte ja niemand ahnen.