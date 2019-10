Florian Kohfeldt nimmt Jiri Pavlenka in Schutz: „Das war kein klarer Torwart-Fehler“

Werder kassiert späten Gegentreffer bei der SGE

+ © imago images / Jan Huebner Ärger bei Jiri Pavlenka: Nachdem der Werder-Keeper einen Ball nach vorne abprallen ließ, staubte SGE-Stürmer Andre Silva ab - und Werder Bremen lag kurz vor Spielende mit 1:2 in Rückstand. © imago images / Jan Huebner

Frankfurt – Auf so ein Spiel hatten alle, die es mit dem SV Werder Bremen halten, doch irgendwie gewartet: Endlich konnte Torhüter Jiri Pavlenka in dieser Spielzeit beweisen, dass er zu den besten seiner Zunft in der Fußball-Bundesliga gehört.