Werder Bremen trifft schon wieder auf Schiri Tobias Welz

Unglaubliche Ansetzung für Spiel gegen RB Leipzig

Am vergangenen Spieltag gab es große Aufregung um die Leistung von Schiedsrichter Tobias Welz bei der Partie zwischen Werder Bremen und Union Berlin. Jetzt hat der DFB den 42-Jährigen als VAR für das Spiel gegen RB Leipzig angesetzt.

Bremen – Kaum zu glauben, aber wahr: Der SV Werder Bremen bekommt es am Samstag beim Heimspiel gegen RB Leipzig (18.30 Uhr) schon wieder mit Schiedsrichter Tobias Welz zu tun. Der Unparteiische hatte die Bremer am vergangenen Samstag beim 2:1-Sieg beim 1. FC Union Berlin ziemlich in Rage gebracht.