Ersten Titel verpasst! Eggesteins verlieren U21-EM-Finale

Udine - Die Eggestein-Brüder haben den ersten Titel in ihren Karrieren verpasst. Die Profis von Werder Bremen verloren am Sonntagabend in Udine das Finale der U21-Europameisterschaft gegen Spanien mit 1:2 (0:1).

Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz geriet in der Neuauflage des EM-Finals von 2017 (damals gewann Deutschland 1:0) früh in Rückstand. Fabian traf schon nach sieben Minuten Spielzeit. Der zweite Gegentreffer fiel nach einem Fehler von Torwart Alexander Nübel. Der Schalker ließ einen Schuss nach vorne abprallen, Dani Olmo staubte ab (69.). Der Anschlusstreffer durch Nadiem Amiri (TSG 1899 Hoffenheim) per Weitschuss kam zu spät (88.)

Maximilian Eggestein stand als Sechser in der Startelf und wurde in der 78. Minute ausgewechselt. Johannes Eggestein saß erneut auf der Bank und blieb am Ende ohne eine einzige gespielte Turnier-Minute. Jetzt geht es für die Eggesteins nochmal in den Urlaub, dann steigt „Jojo“ am 15. Juli bei Werder Bremen in die Saison-Vorbereitung ein, „Maxi“ folgt am 22. Juli.

Zur letzten Meldung vom 27. Juni 2019:

Die Eggesteins ziehen ins EM-Finale ein

Die Eggestein-Brüder dürfen weiter vom EM-Titel träumen. Die beiden Profis des SV Werder Bremen stehen mit der deutschen U21-Nationalmannschaft nach dem 4:2 (1:2)-Krimi am Donnerstagabend gegen Rumänien im Finale. Das wird am Sonntag um 20.45 Uhr in Udine angepfiffen.

Maximilian Eggestein hatte wie schon in den Partien zuvor in der Startelf gestanden. Bruder Johannes kam dagegen erneut nicht zum Einsatz und musste mitansehen, wie die Rumänen der DFB-Auswahl bei großer Hitze ganz schön zusetzten. Trotzdem ging das Team von Trainer Stefan Kuntz durch einen Treffer von Nadiem Amiri mit 1:0 in Führung (21.). Doch per Strafstoß gelang George Puscas schnell der Ausgleich (26.). Und kurz vor der Pause markierte Puscas per Kopf sogar das 2:1. Zuvor hatte sichEggestein im Mittelfeld einen Ballverlust geleistet.

Eggestein kurz vor Ausgleich ausgewechselt

Nach der Pause kamen die Deutschen hoch motiviert und selbstbewusst aus der Kabine. Luca Waldschmidt markierte prompt das 2:2 (51.). Nun war das Kuntz-Team spielbestimmend, ließ aber gute Chancen ungenutzt. Erst in der 89. Minute gelang Waldschmidt per Freistoß die Führung. Kurz zuvor war Eggestein ausgewechselt worden. Amiri machte in der Nachspielzeit dann alles klar – und danach konnten die Eggesteins mit ihren Kollegen den Finaleinzug feiern.

Zur letzten Meldung vom 26. Juni 2019

Eggestein: Leistung gut, Geburtsdatum schlecht

Halbfinale gebucht! Tickets für die Olympischen Spiele 2020 gelöst! Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei der EM in Italien und San Marino ihr Minimalziel erreicht. Grund zur Freude für alle, keine Frage. Aber auch ein bisschen ein Grund, mit der etwas zu frühen Geburt zu hadern.

Jedenfalls für Maximilian Eggestein. Denn der Profi von Werder Bremen ist 24 Tage zu alt, als dass er 2020 in Japan noch als U23-Spieler an dem Olympischen Turnier teilnehmen dürfte. Nur 24 Tage! Wie ärgerlich!

Der Stichtag für das Turnier ist der 1. Januar 1997. Alle davor Geborenen sind schon zu alt. Maxi Eggestein ist am 8. Dezember 1996 zur Welt gekommen. Pech gehabt. „Es ist schade, so ein Turnier hätte ich gerne mitgenommen. Aber das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern“, sagte der Mittelfeldmann gegenüber der DeichStube.

Maximilian Eggestein: Europameisterschaft der „Großen“ statt Olympia?

Aber wer weiß: Vielleicht kann er sich im Sommer 2020 mit der Teilnahme an der EM der „Großen“ trösten. Oder er fährt als einer von drei zugelassenen älteren Spielern mit nach Japan. Dieses Geschenk bleibt zwar häufig erfahneren Spielern vorbehalten, aber wenn die Bedeutung eines Akteurs für die Mannschaft den Ausschlag für eine Nominierung gibt, dann hätte der Ältere der Eggestein-Brüder gewiss gute Karten.

So sieht es jedenfalls Werder-Sportchef Frank Baumann und lobt den Bremer für dessen bisherige EM-Performance und dessen Wert für das Team: „Was für eine Überzeugung er ausstrahlt, was für eine Körpersprache er hat – das gefällt mir sehr gut.“

Werder Bremen: Käme Marko Grujic, würde er Eggesteins Halbposition übernehmen

Eggestein spielt bei der EM zumeist als alleiniger Sechser im defensiven Mittelfeld – es ist eine Rolle, die er künftig auch in Bremen häufiger übernehmen könnte, meint Baumann: „Natürlich kann das eine Variante sein – gerade nach dem Ausfall von Philipp Bargfrede. Es kommt aber auch darauf an, wen wir im Mittelfeld noch dazubekommen.“

Sollte Werder tatsächlich Marko Grujic vom FC Liverpool ausleihen, würde der Serbe die Halbposition von Eggestein übernehmen. Dessen Verschiebung ins defensive Mittelfeld wäre dann nur logisch. Baumann: „Natürlich kann das eine Variante sein. Maxi ist ein guter Achter und macht das auch als Sechser gut. Diese Flexibilität ist gut für uns.“

Zur letzten Meldung vom 24. Juni 2019:

Maximilian Eggestein und Co. im Halbfinale der U21-EM

Mit Maximilian Eggestein von Werder Bremen in der Startelf hat die deutsche Nationalmannschaft bei der U21-EM ein 1:1 gegen Österreich geholt und ist damit ins Halbfinale eingezogen.

Das einzige Tor des Abends und die zwischenzeitliche Führung für Deutschland erzielte im letzten Gruppenspiel am Sonntag in Udine Luca Waldschmidt (SC Freiburg) mit einem sehenswerten Distanzschuss. Es war sein bereits fünfter Turniertreffer. Der Bremer Maxi Eggestein kam im defensiven Mittelfeld für insgesamt 82 Minuten zum Einsatz, ehe er für Robin Koch (SC Freiburg) weichen musste. Johannes Eggestein kam abermals nicht zum Einsatz.

Dank des 1:1 hat die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz mit einer Ausbeute von sieben Punkten aus drei Spielen nicht nur souverän den Einzug ins Halbfinale geschafft, sondern sich auch für die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr qualifiziert. Auf wen Maxi Eggestein und Co. am Donnerstag im Halbfinale treffen, entscheidet sich am Montag.

Für Marco Friedl, der für Österreich wie schon bei der 1:3-Niederlage Dänemark vor drei Tagen über 90 Minuten auf dem Feld stand, bedeutete das Unentschieden hingegen das vorzeitige EM-Aus. Der 21-jährige Verteidiger verabschiedet sich damit in einen verkürzten Sommerurlaub, ehe es mit Werder Bremen in die Vorbereitung auf die neue Saison geht.

Zur letzten Meldung vom 20. Juni 2019:

Spaziergang gegen Serbien: Eggestein und Co. auf Halbfinal-Kurs

Mit Maximilian Eggestein von Werder Bremen in der Startelf und ganz viel Spielfreude hat die deutsche Nationalmannschaft bei der U21-EM einen ungefährdeten 6:1-Sieg gegen Serbien eingefahren.

Die Tore für Deutschland beim Spiel am Donnerstagabend in Triest erzielten Dreierpacker Luca Waldschmidt (SC Freiburg) sowie Marco Richter (FC Augsburg), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) und Arne Maier (Hertha BSC). Maier war nach 67 Minuten für Maxi Eggestein von Werder Bremen eingewechselt worden. Johannes Eggestein kam nicht zum Einsatz.

Mit dem deutlichen Erfolg und nun sechs Zählern auf dem Konto sind die Deutschen klar auf Halbfinal-Kurs. Am Sonntag (21 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz auf Österreich mit Werders Marco Friedl. Österreich liegt wie Dänemark drei Punkte und sieben Tore hinter der DFB-Auswahl. Ein Unentschieden würde Eggestein und Co. also schon reichen.

Zur letzten Meldung vom 17. Juni 2019:

Maximilian Eggestein feiert EM-Traumstart

Mit der Vorlage zum 1:0-Führungstreffer gegen Dänemark hat Maximilian Eggestein von Werder Bremen am Montagabend seinen Beitrag zum erfolgreichen Start der deutschen U21-Nationalmannschaft in die EM in Italien und San Marino geleistet.

Eggestein spielte beim 3:1-Sieg von Anfang bis Ende, während sein jüngerer Bruder Johannes im deutschen Auftaktmatch auf der Bank blieb. Die Tore für Deutschland erzielten der Augsburger Marco Richter (28./52. Minute) und Freiburgs Luca Waldschmidt (65.). Robert Skov gelang per Handelfmeter noch der einzige Treffer für die Dänen (73.).

Im zweiten Spiel der Gruppe besiegte Österreich Serbien mit 2:0, der Bremer Verteidiger Marco Friedl kam dabei nicht zum Einsatz.

Zur letzten Meldung vom 9. Juni 2019:

Werder-Doppelpack: Die Eggesteins bei der EM - „Fast wie ein Familienausflug“

Die beiden Werder-Profis Maximilian und Johannes Eggestein, gehören wenige Tage vor dem Beginn der U21-EM in Italien und San Marino zu den gefragtesten Spielern im Trainingslager der deutschen Auswahl in Natz-Schabs in Südtirol. Denn wann kommt es schon mal vor, dass zwei Brüder gemeinsam ein U21-Turnier spielen - noch dazu, wenn es sich nicht um Zwillinge handelt? Selten, sehr selten. Werder Bremen macht‘s möglich.

Natz – Das Panorama? Ein Traum! Im Hintergrund malerische Berge, davor ein See, alles wunderbar in Sonnenlicht getaucht. Und vor diesem Natur-Gemälde auf einer Terrasse die Eggestein-Brüder Maxi und Jojo, schön in Szene gesetzt für ein Video-Interview, das der „Sport-Informationsdienst“ mit ihnen geführt hat.

„Ein bisschen wie ein Familienausflug“ hat Maximilian Eggestein die Tage in den Bergen vor kurzem beschrieben – ein Hinweis darauf, wie schön es für ihn ist, dass er sein bisheriges Karriere-Highlight mit dem kleinen Bruder gemeinsam erleben darf. Das Zusammenspiel mit Johannes sei zwar durch die gemeinsamen Bundesliga-Einsätze für Werder Bremen längst Normalität geworden, „aber bei einem so großen Turnier ist es noch mal etwas Besonderes, zusammen spielen zu dürfen“, sagt Maxi, der sich vor der EM eine – für seine Verhältnisse – kleine Outfit-Revolution erlaubt. Die Haare sind nicht mehr raspelkurz, sondern nur noch kurz.

Werder Bremen: Am 17. Juni wird es für die Eggestein-Brüder ernst

Sieht anders aus. Aber so wie in einem vom DFB gedrehten Video, in dem die U21-Jungs der deutschen Frauen-Nationalmannschaft viel Glück für die WM in Frankreich wünschen, wird es wohl nie werden. Eggestein und die anderen hatten sich Perücken mit langen Haaren und Zöpfen aufgezogen. Ein netter Gag.

Es geht bei aller Konzentration auf das eigene Turnier eben auch mal locker zu im am Dienstag endenden Trainingslager der deutschen U21-Nationalmannschaft in Südtirol. Johannes findet es schön dort. Er war vor einem Jahr schon mal vor Ort – damals mit der U20. Das Team musste für die A-Nationalmannschaft als Sparringspartner herhalten. Am Wochenende suchte sich aber die U21 selbst einen Aufwärmgegner. Gegen eine Südtirol-Auswahl feierte das Team von Trainer Stefan Kuntz, der erst kürzlich von den Eggestein-Brüdern geschwärmt hat, am Freitag einen 12:0-Sieg – beide Eggesteins spielten, Johannes traf einmal. Am 17. Juni wird es dann mit dem ersten Gruppenspiel gegen Dänemark ernst. Weitere Gruppengegner sind Serbien und Österreich.

Einzelzimmer für Werder-Brüder Maxi und Jojo Eggestein bei der deutschen U21-Nationalmannschaft

Die Zielsetzung für die EM ist bei beiden Eggesteins die gleiche: Mindestens Halbfinale, was gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 wäre. „Und darüber hinaus kann alles passieren“, sagt Maximilian Eggestein, für den die EM der Abschluss seiner Zeit als Nachwuchsnationalspieler ist. Danach gibt es nur noch das A-Team. Johannes Eggestein ist jetzt schon heiß darauf, auch dort irgendwann gemeinsam mit dem Bruder spielen zu können: „Den Traum vom A-Team hat jeder junge Fußballer. Mit Maxi zusammen wäre es super. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Es ist doch ein guter Faktor, jemanden an seiner Seite zu haben, dem man zu hundert Prozent vertrauen und mit dem man sich austauschen kann.“

Im Trainingslager in Südtirol sei es für ihn jedenfalls ein großes Glück, „den besten Freund mit dabei zu haben“, sagt Johannes. Ein bisschen sind die Brüder in Natz-Schabs aber auch zwangsgetrennt. Einzelzimmer statt – wie bei Reisen von Werder Bremen – ein Doppelzimmer. „Eine glückliche Fügung“, grinst Maximilian, „wir haben uns nicht dagegen gewehrt.“

+ Werder-Profis Maximilian (li.) und Johannes Eggestein im Nationaltrikot. © imago images

Die Original-Meldung vom 7. Juni 2019:

Auch Johannes Eggestein hat es geschafft! Wie sein Bruder Maximilian steht der Werder-Bremen-Profi im endgültigen Aufgebot der deutschen U21-Nationalmannschaft für die EM-Endrunde in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni).

Dass der jüngere Eggestein seinen Platz im 23er-Kader von DFB-Trainer Stefan Kuntz bekommen würde, war bis zum Nominierungsschluss am Donnerstagabend alles andere als sicher. Kuntz hatte fünf Stürmer in den vorläufigen Kader berufen, nun strich er zwei davon. Es traf Janni Serra von Zweitligist Holstein Kiel sowie überraschend auch Cedric Teuchert. Der Schalker war mit sieben Toren der erfolgreichste deutsche Stürmer in der Qualifikation gewesen.

Werder-Bremen-Profi Johannes Eggestein mit klarem Ziel

Die deutsche Auswahl ist bei dem Turnier in Italien und San Marino der Titelverteidiger. In der Gruppenphase trifft sie auf Dänemark, Serbien und Österreich. Das Ziel ist für Johannes Eggestein ganz klar: „Wir wollen erstmal die Gruppenphase überstehen und dann natürlich auch das Halbfinale und Finale gewinnen.“

Das DFB-Aufgebot

Das DFB-Aufgebot - Tor: Florian Müller (Mainz 05), Alexander Nübel (Schalke 04), Markus Schubert (Dynamo Dresden)

Abwehr: Waldemar Anton (Hannover 96), Timo Baumgartl (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (AS Monaco), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen), Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld: Nadiem Amiri (TSG Hoffenheim), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Maximilian Eggestein (Werder Bremen), Robin Koch (SC Freiburg), Eduard Löwen (1. FC Nürnberg), Arne Maier (Hertha BSC), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Levin Öztunali (Mainz 05), Marco Richter (FC Augsburg), Suat Serdar (Schalke 04)

Angriff: Johannes Eggestein (Werder Bremen), Lukas Nmecha (Preston North End), Luca Waldschmidt (SC Freiburg)

Werder-Keeper Jiri Pavlenka ist hingegen von der tschechischen Nationalmannschaft abgereist. Der Rücken macht Probleme.

