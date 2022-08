DeichStube-Tippspiel: Diese Saisonpreise warten auf die Tippgemeinschaften

Das grün-weiße Bundesliga-Tippspiel: Jetzt mitmachen und fette Preise abräumen!

Das Bundesliga-Tippspiel der DeichStube legt wieder los! Wie schlägt sich Werder Bremen? Jetzt mitmachen! © DeichStube

Es geht wieder los: Der SV Werder Bremen startet am Samstag in die neue Bundesliga-Saison! Wo landen die Grün-Weißen am Ende der Spielzeit? Stelle jetzt Deine Expertise unter Beweis und nimm am kostenlosen Bundesliga-Tippspiel der DeichStube teil! In der Tipprunde gibt es auch in dieser Saison wieder an jedem Spieltag erstklassige Preise zu gewinnen!

Werder Bremen ist zurück in der Bundesliga - und auch das Tippspiel der DeichStube ist wieder da. Jetzt wird wieder die erste Liga getippt!

DeichStube-Tippspiel: So machst Du mit!

Auf tippspiel.deichstube.de sind die Spiele der Bundesliga ab sofort freigeschaltet. Einfach anmelden, lostippen und Preise im Gesamtwert von mehr als 9.000 abräumen! Die Spielregeln des DeichStube-Tippspiels findest Du hier!

DeichStube-Tippspiel: Was gibt es zu gewinnen?

Spieltagspreise Einzeltipper an jedem Spieltag

1. Preis: Event-Ticket-Gutschein im Wert von 100,- Euro

2. Preis: WeserVoucher-Gutschein im Wert von 50,- Euro

Match of the day

An jedem Spieltag gibt es für den richtigen Tipp des Spiels von Werder Bremen als besonderen Preis einen 25,- Euro Gutschein für den Werder-Fanshop. Bei mehreren richtigen Tipps entscheidet das Los.

DeichStube-Tippspiel: Diese Saisonpreise warten auf die besten Tipper

Saisonpreise Einzeltipper

1. Preis: E-Scooter

2. Preis: Event-Ticket-Gutschein im Wert von 300,- Euro

3. Preis: Gutschein für den WESER-KURIER-Shop

im Wert von 150,- Euro!

4. Preis: Gutschein für den WESER-KURIER-Shop

im Wert von 150,- Euro!

5. Preis: Werder-Home- und ein Auswärts-Trikot

6. Preis: Massagepistole

7. Preis: Smartwatch

8. Preis: DeichStube-Hoodie

9. Preis: WMF-Standmixer für den Smoothie-Genuss unterwegs

10. Preis: DeichStube-Polo-Shirt

Sonderpreis: Der Tipper auf Platz 1.899 (das Gründungsjahr des SV Werder Bremen) gewinnt ein ein vielseitiges Gesundheitspaket.

DeichStube-Tippspiel: Diese Saisonpreise warten auf die Tippgemeinschaften

Saisonpreise Tippgemeinschaft

1. Preis: Werder-Trikots für die Tippgemeinschaft (1 Trikot pro Person, max. 10 Personen)

2. Preis: Grillparty-Budget im Wert von 300,- Euro

3. Preis: Preis Stadionbesuch + Wuseum + Currywurst mit Pommes für max. 10 Personen

Die DeichStube wünscht Euch ein glückliches Händchen beim Tippen - wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison!