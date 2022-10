Wegen Kontakt zu Personen aus dem rechten Milieu: Werder geht auf Distanz zu Wiese

Von: Daniel Cottäus

Neuer Wirbel um Tim Wiese: Mögliche Kontakte in die rechte Szene werfen kein gutes Licht auf den Ex-Torwart des SV Werder Bremen. © IMAGO / Future Images

Bremen - Nachdem am Wochenende zum wiederholten Male Fotos von Tim Wiese aufgetaucht waren, die den Ex-Torhüter des SV Werder Bremen in Gesellschaft mit Personen zeigen, die der rechten Szene zugeordnet werden, hat der Verein am frühen Montagabend nun reagiert - und sich klar von seinem ehemaligen Profi distanziert.

„Wir haben mit Tim Anfang des Jahres ein offenes, aber auch sehr ernstes Gespräch dazu geführt und ihm unmissverständlich deutlich gemacht, dass dieser Umgang nicht mit den Werten des SV Werder Bremen zusammenpassen würde“, wird Geschäftsführer und Präsident Hubertus Hess-Grunewald in einer entsprechenden Mitteilung zitiert. Und weiter: „Uns bleiben trotz seiner Aussagen Zweifel, dass Tim sich diesen Kreisen nicht zugehörig fühlt. Bei unserer Haltung, die wir bei Werder Bremen vertreten, darf es aber keine Zweifel geben.“

Werder Bremens Präsident Hubertus Hess-Grunewald über Tim Wiese: „Er wird nicht mehr für die Traditionsmannschaft auflaufen“

Bis die Bedenken nicht nachhaltig ausgeräumt seien, „werden wir von Einladungen zu offiziellen Veranstaltungen absehen, und er wird nicht mehr für die Werder-Traditionsmannschaft auflaufen“, betont Hubertus Hess-Grunewald. Der Ex-Profi sei bereits über diesen Schritt informiert worden, ebenso wie Dieter Burdenski, der die Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen betreut und zusammenstellt. Tim Wiese erklärte auf Nachfrage der DeichStube, sich in den kommenden Tage äußern zu wollen. (dco)

Weiter mit der letzten Meldung:

Werder Bremen mit Krisensitzung wegen Tim Wiese - Clemens Fritz: „Die Situation hat uns überrascht“

Bremen - Seit das Foto am Wochenende in den Sozialen Netzwerken aufgetaucht ist, läuft eine intensive Debatte innerhalb des SV Werder Bremen, in deren Kern die Frage steht: Wie umgehen mit Ex-Torhüter Tim Wiese? Die Aufnahme zeigt den 40-Jährigen offenbar beim Besuch des Bremer Freimarkts - und das in Gesellschaft von Personen, die zum Teil der rechten Szene angehören sollen. Bereits in der Vergangenheit hatte es ähnliche Fotos von Wiese gegeben, die den ehemaligen Werder-Profi in zweifelhaftem Licht erscheinen ließen. „Für uns ist es jetzt wichtig, so viele Informationen wie möglich zu bekommen, um dann unsererseits eine Meldung herausgeben zu können“, erklärte Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, am Montagmittag.

Während ihrer aktiven Laufbahn hatten Fritz und Tim Wiese in insgesamt 205 Spielen gemeinsam für Werder Bremen auf dem Platz gestanden. Der Kontakt zwischen den beiden Männern ist seitdem nicht abgerissen. Als es kürzlich während des Heimspiels gegen Borussia Mönchengladbach Fan-Proteste gegen Wiese gab, suchte Fritz im Nachgang den Austausch mit seinem ehemaligen Teamkollegen, den er grundsätzlich als „sehr angenehmen, witzigen“ Menschen beschreibt.

Verwunderung bei Werder Bremen wegen Tim Wiese: „Die Situation hat uns überrascht“

„Ich habe vor zwei Wochen mit ihm telefoniert, nachdem beim Gladbach-Spiel das Banner hochgehalten worden war“, berichtete Fritz – und erklärte: „Das, was er damals medial herausgegeben hat, hat er auch mir versichert, nämlich, dass er sich komplett von der rechten Szene distanziert. Das habe ich so hingenommen.“ Das Auftauchen des neuerlichen Fotos am Wochenende haben Fritz und Werder Bremen mit entsprechend großer Verwunderung registriert. „Sicherlich ist das jetzt eine Situation, die uns auch ein Stück weit überrascht hat“, sagte Fritz, wollte dem Verein bei dessen angekündigtem Statement aber nicht zuvorkommen: „Ich weiß nicht, wer Derjenige auf dem Foto ist und ob sie sich vielleicht zufällig getroffen haben. Ich kenne da also keine Einzelheiten. Es wird dazu bei uns eine interne Runde geben. Dort wird sich dann ausgetauscht, wie wir damit umgehen.“

Diese Runde, an der die Geschäftsführung des Vereins teilnimmt, findet nach Informationen der DeichStube am Montagnachmittag statt. Wann Werder Bremen sich danach öffentlich zu dem Fall äußern wird, ist nicht bekannt. Tim Wiese war für die DeichStube bislang nicht zu erreichen. (dco)