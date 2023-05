Ex-Werder-Kaderplaner Steidten zu Tottenham? „Es gibt Angebote aus der Premier League“

Von: Björn Knips, Daniel Cottäus, Timo Strömer

Was wird aus Tim Steidten? Im DeichStube-Podcast „eingeDEICHt“ sprach der Ex-Kaderplaner des SV Werder Bremen über seine Zukunft - und den Reiz eines Engagements in der Premier League. © gumzmedia

Im März wurde Tim Steidten, ehemaliger Kaderplaner des SV Werder Bremen, bei Bayer Leverkusen freigestellt. In der DeichStube-Podcast-Show „eingeDEICHt“ sprach der 44-Jährige über seine Zukunft und den Reiz eines möglichen Engagement in der englischen Premier League. Bei welchem englischen Top-Club Steidten nun auf dem Zettel stehen soll.

Bremen – In der Branche gilt er als „Perlentaucher“, als ein Mann, der verhältnismäßig unbekannte Talente aufspüren und auch verpflichten kann - kein Wunder also, dass Tim Steidten, der ehemalige Kaderplaner des SV Werder Bremen, heiß begehrt ist. Laut der englischen Zeitung „Guardian“ gilt der 44-Jährige als einer von drei Top-Kandidaten auf den Posten des Sportdirektors bei Tottenham Hotspur. Einen Tag bevor der Bericht veröffentlicht wurde, hatte Steidten in der DeichStube-Podcast-Show „eingeDEICHt“ bereits erklärt, dass ihn die Premier League reize und ihm zudem bereits Offerten englischer Erstligisten vorlägen.

Ex-Werder-Bremen-Kaderplaner Tim Steidten: „Angebote gibt es schon, auch aus der Premier League“

„Deutschland und England sind auf jeden Fall die beiden Ligen, die mich am meisten interessieren“, sagte Tim Steidten - und betonte: „Angebote gibt es schon, auch aus der Premier League.“ Weiter ins Detail ging der gebürtige Bremer zwar nicht, erklärte allerdings, dass es in der Bundesliga „ehrlicherweise gerade nicht so viele Vereine gibt, die mich reizen und bei denen ich gerade auch gebraucht werde“. Bisher sei insgesamt noch nicht das richtige Angebot dabei gewesen.

Bis März hatte Tim Steidten als Kader-Manager für Bayer 04 Leverkusen gearbeitet und dort mit Verpflichtungen von Spielern wie Jeremie Frimpong, Edmond Tapsoba oder Piero Hincapie für Aufsehen gesorgt, ehe es zur überraschenden Freistellung kam. Nun könnte Steidtens Weg tatsächlich auf die Insel führen. „Das Ziel ist es, die neue Saison anzuvisieren“, sagte er zu seinem Zeitplan für ein neues Engagement. Bei Tottenham soll der frühere Kaderplaner des SV Werder Bremen laut „Guardian“ neben Lee Dykes (Technischer Direktor beim FC Brentford) ein Favorit auf den Sportdirektor-Posten sein. Den dritten Kandidaten nannte die Zeitung nicht namentlich.

Ex-Werder-Bremen-Kaderplaner Tim Steidten: „Gerüchte stimmen sehr, sehr selten“

Auch der international bekannte Transferexperte Fabrizio Romano brachte Tim Steidten bei Twitter am Montagabend mit Tottenham in Verbindung. Ohne Romanos Tweet kennen zu können, hatte der Kaderplaner am Nachmittag während der „eingeDEICHt“-Aufzeichnung über die generelle Gerüchteküche innerhalb des Transfergeschäfts gesagt: „Gerüchte stimmen sehr, sehr selten. Fabrizio Romano ist aber sehr gut vernetzt, und was er postet, ist selten falsch.“ (dco/tst/kni)