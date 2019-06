Bayer schnappt Werder den Kaderplaner weg

Werder Bremen-Chefscout Tim Steidten wechselt in diesem Sommer zu Bayer Leverkusen.

Bremen - Er hat viele Transfers eingefädelt, jetzt wechselt er selbst: Tim Steidten (40) verlässt den SV Werder Bremen. Der Kaderplaner der Bremer hat ein lukratives Angebot von Bayer Leverkusen angenommen.

Das berichtete am Mittwochabend „Mein Werder“. Steidten selbst wollte sich auf Nachfrage der DeichStube aktuell zu dem Thema nicht äußern, genauso wenig wie Werder-Sportchef Frank Baumann. Aber inzwischen ist durchgesickert, dass der durchaus brisante Wechsel wohl schon am Donnerstag offiziell bekannt gegeben wird.

Werder Bremen: Tim Steidten folgt bei Bayer Leverkusen auf Jonas Boldt

Steidten wird in Leverkusen Nachfolger von Jonas Boldt, der die sportliche Leitung beim Hamburger SV übernommen hat. Verantwortlich für den Steidten-Deal soll übrigens ein Ex-Bremer sein: Simon Rolfes, der Ex-Profi und inzwischen neue Sportdirektor von Bayer. Steidten und Rolfes kennen sich noch aus gemeinsamen Bremer Zeiten.

Steidten ist schon seit über zehn Jahren in der Scoutingabteilung des SV Werder tätig, Seit längerem leitete er die Abteilung und ist auch für die Kaderplanung mitverantwortlich. Er gilt als rechte Hand von Frank Baumann und wird als absoluter Fachmann in der Branche geschätzt. „So wie Spieler angefragt werden, wird auch mal ein Kaderplaner angefragt“, hatte Steidten Anfang der Saison im Gespräch mit der Deichstube gesagt und beteuert: „Aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich fühle mich in der Konstellation mit Frank Baumann und Florian Kohfeldt sehr wohl und bin sehr verwurzelt bei Werder.“

Tim Steidten kennt alle Ideen von Werder Bremen

Das ändert sich nun. Ganz überraschend kommt sein Wechsel nicht. Offenbar war auch Werder frühzeitig informiert worden. Deshalb gibt es wohl auch keine Probleme zwischen den Clubs, wenngleich der Wissenstransfer natürlich enorm ist. Steidten kennt alle Bremer Ideen – nicht nur für diese Saison. Und natürlich weiß er auch, welche Werder-Profis wie zu haben sind.

Werder, so war am Abend zu hören, will sich nicht sofort um einen direkten Nachfolger bemühen. Die aktuelle Transferperiode sei gut vorbereitet, es gehe mehr um die Zukunft. Welche Rolle Steidten dabei gespielt hätte, ist nicht ganz klar. Zuletzt war der 40-Jährige nicht mehr ganz unumstritten. Gut möglich, dass dies seinen Wechsel nach Leverkusen mit ausgelöst hat.

Quelle: DeichStube