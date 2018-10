Kroeten und Iwe „können es packen“

Bremen - Werder schaut sich viele Spieler an, vor allem Talente. Der Bundesligist ist immer auf der Suche – und hat dabei auch verstärkt ein Auge auf die USA geworfen.

In Josh Sargent ist bereits ein extrem spannender Stürmer verpflichtet worden, nun könnten zwei Mittelfeldspieler folgen: Zinedine Kroeten und Emmanuel Iwe, beide Jahrgang 2000. Werders Leiter Scouting und Kaderplaner Tim Steidten beschreibt die Chancen der beiden Talente und erklärt, warum sich die Bremer so gerne in Übersee umschauen.

„Wir haben uns vor zwei Jahren überlegt, welche Märkte für uns Sinn machen könnten. Und die USA sind da schon sehr interessant“, berichtet Steidten im Gespräch mit der DeichStube. Inzwischen habe Werder schon ein ganz gutes Netzwerk in den Staaten aufgebaut, würde aber auch Tipps von anderen Beobachtern bekommen – wie im Fall Kroeten, dem Mittelfeldspieler aus St. Louis in Minnesota. Hier kam ein erster Hinweis von Ex-Profi Thomas Gansauge. Werder hörte sich selbst noch mal um und lud dann Kroeten und dessen Kumpel Iwe zum Probetraining nach Bremen ein. „So eine Möglichkeit bieten wir nur selten an“, sagt Steidten.

Völlig offen, in welcher Mannschaft das Duo bei Werder spielen würde

Es müsse immer bedacht werden, dass der Trainingsbetrieb der eigenen Mannschaften nicht durch Gastspieler beeinträchtigt werden dürfe. „Wir müssen uns schon sehr sicher sein, dass die Jungs es bei uns packen können“, sagt Steidten. Bei Kroeten und Iwe sei das nach den Informationen der Scouts und nach Studium von Videos der Fall.

Die Zielsetzung könnte dabei nicht größer sein. „Es geht nur darum, ob sie das Potenzial haben, irgendwann in der Bundesliga zu spielen. Ob in ein, zwei, oder drei Jahren – das ist nicht so wichtig“, erklärt Steidten. Deshalb sei auch völlig offen, in welcher Mannschaft das Duo aus den USA nach einer Verpflichtung bei Werder spielen würde. „Wir entscheiden erst dann, wo es für sie am besten passt“, sagt Steidten.

Kroeten und Iwe starten in der U23

Los geht es für Kroeten und Iwe in der U23, die in der Regionalliga spielt. „Das wird ihr erster Anlaufpunkt.“ Möglicherweise dürfen sie sich in ihrer Probezeit vom 4. bis 17. November mal bei den Profis beweisen, vielleicht geht es aber auch runter zur U19. „Wir müssen uns ja erst noch richtig kennenlernen“, sagt Steidten. Das gelte auch für die Spieler, die von der Highschool in den großen europäischen Fußball kommen, keine ganz einfache Geschichte.

Helfen könnte ihnen Josh Sargent. Der wagte Anfang des Jahres aus allerdings schon etwas besserer Position den Schritt über den großen Teich und entschied sich trotz vieler anderer Angebote für Werder. Dort hat er sich gut entwickelt, ist Stammspieler in der U23, trainiert mit den Profis und hat in Testspielen schon durch Tore auf sich aufmerksam gemacht. Der 18-Jährige ist durchaus auf dem Sprung in die Bundesliga. „Natürlich wird Josh mit ihnen sprechen“, sagt Steidten: „Aber es spielen da so viele Faktoren eine Rolle, da kann man schwer etwas voraussagen.“ Er möchte die beiden Talente jetzt auch noch nicht einzeln öffentlich sportlich bewerten und deren Stärken benennen: „Wir freuen uns, wenn sie da sind, und dann sehen wir weiter.

Quelle: DeichStube