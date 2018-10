„Gute Menschen“: Borowskis Zuspruch für die Bayern-Bosse

Bremen - Der SV Werder steht immer noch vor dem großen FC Bayern, der am vergangenen Freitag mit einer denkwürdigen Pressekonferenz für noch mehr Aufmerksamkeit gesorgt hat.

Doch Tim Borowski lässt sich davon nicht blenden. Werders Co-Trainer mit kurzer Münchner Vergangenheit glaubt fest daran, dass der FC Bayern zu alter Stärke zurückfinden wird – und zeichnet ein etwas anderes Bild von den in die Kritik geratenen Bayern-Bossen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß.

„Um den FC Bayern muss sich niemand Gedanken machen, die werden auf jeden Fall gestärkt aus dieser Phase herauskommen“, prophezeit Borowski im Gespräch mit der DeichStube: „Es waren ja nur zwei, drei Wochen, die nicht ganz so gut gelaufen sind.“ Schon am vergangenen Samstag war das Team von Trainer Niko Kovac mit dem 3:1-Sieg in Wolfsburg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Trotzdem rangiert der Meister in der Tabelle als Vierter einen Platz hinter Werder.

Wie lange können die Bremer den großen Titelfavoriten noch hinter sich halten? Bei der Frage schüttelt Borowski abwehrend den Kopf. „Das ist doch gar nicht unser Anspruch“, betont der 38-Jährige und erklärt: „Unser Anspruch ist es, die Leistungen, die wir jetzt zeigen, zu festigen und auszubauen. Außerdem denken wir an unsere persönlichen Ziele und nicht daran, wer wo in der Tabelle steht.“

Borowski hat in der Saison 2008/09 für den FC Bayern gespielt und in der Zeit natürlich auch die Bosse Rummenigge und Hoeneß gut kennengelernt. Das Duo war am Freitag auf einer extra einberufenen Pressekonferenz mit den Medien hart ins Gericht gegangen und hatte mit Konsequenzen gedroht, falls sich die Berichterstattung nicht ändern sollte.

Ein Auftritt, der Hoeneß und Rummenigge selbst viel Kritik einbrachte, weil sie zum Beispiel die Pressefreiheit infrage gestellt haben. Borowski hat seine eigenen Erfahrungen gemacht mit den Bayern-Oberen und springt seinen ehemaligen Chefs zur Seite: „Viele Leute werden das sicher nicht gerne hören wollen, aber das sind gute Menschen.“

Quelle: DeichStube