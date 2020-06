Werder-Co-Trainer Borowski wird erst später geprüft

Bremen – Abstiegskampf ist auch für Co-Trainer Stress pur – also auch für Tim Borowski beim SV Werder Bremen. Immerhin wurde dem Ex-Profi in den vergangenen Wochen etwas Stress genommen, der 40-Jährige musste seine Prüfungen zum Fußball-Lehrer nicht wie ursprünglich geplant ab Ende Mai ablegen.

Die Akademie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat aufgrund der Saisonverlängerung durch die Coronavirus-Pandemie eine Ausnahmeregelung für die Lehrgangs-Teilnehmer getroffen, die in der ersten und zweiten Liga arbeiten. Tim Borowski von Werder Bremen und Co. müssen demnach erst frühestens im Juli ihre insgesamt fünf Prüfungen ablegen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Vor fast genau einem Jahr war der 66. Fußball-Lehrer-Lehrgang des DFB unter der Leitung von Daniel Niedzkowski an der Sportschule in Hennef gestartet. Zu den 25 Teilnehmern gehörten neben Borowski auch so namhafte Profis wie Christoph Metzelder und Steven Cherundolo. Normalerweise gibt es nach elf Monaten den Abschluss, in der Coronakrise dauert eben vielen ein bisschen länger. Inzwischen läuft schon der 67. Lehrgang, prominentester Teilnehmer ist übrigens Ex-Werder-Star Miroslav Klose. (kni)

Zur letzten Meldung vom 20. März 2020:

Fußballlehrer-Prüfung: Werder-Co-Trainer Tim Borowski muss sich gedulden

Bremen - Normalerweise wäre es für Tim Borowski in wenigen Wochen in die heiße Phase gegangen. Im April wollte der Co-Trainer des SV Werder Bremen seine Prüfung zum Fußballlehrer ablegen, doch daraus wird erstmal nichts.

Wegen des Coronavirus hat sich die DFB-Akademie dazu entschieden, den Lehrgang vorerst pausieren zu lassen. Das hat Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski nun gegenüber dem „Kicker“ bestätigt.

Werder Bremen: Trainer-Ausbildung von Tim Borowski wegen Coronakrise unterbrochen

Da die DFB-Akademie seit 2019 über einen digitalen Campus verfügt, könne ein Teil des Lehrgangs zwar online stattfinden, aber eben nur ein Teil. In der Prüfungsphase müssten die Teilnehmer laut Niedzkowski jedoch auch physisch anwesend sein, was wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich ist.

Ein Problem entstünde den angehenden Fußballlehrern durch die Verzögerung der Prüfungsphase übrigens nicht. Niedzkowski: „Für unsere Trainer ist die Verzögerung formal unkritisch, sie dürfen ohnehin auf Fußballlehrer-Status arbeiten, seit sie die Ausbildung begonnen haben.“ (dco)

