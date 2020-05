Ticket-Erstattung: Werder Bremen bietet den Fans zwei Optionen

Werder Bremen will Ticket-Inhabern die Kosten erstatten, hofft aber darauf, dass die Fans auf die Karten-Rückgabe verzichten.

Die Fußball-Bundesliga pausiert wegen der Coronavirus-Pandemie, und wenn es eines Tages weitergeht, dann nur mit Geisterspielen ohne Zuschauer. Was bedeutet das für Fans mit Eintrittskarten? So geht Werder Bremen mit Ticket-Erstattungen um.

Rund 25.000 Fans haben bei Werder Bremen eine Dauerkarte für die 17 Heimspiele im Weserstadion. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind bisher nur elf dieser Spiele ausgetragen worden. Sechs Spiele stehen noch aus, und sollte die Bundesliga wieder angepfiffen werden, dann müssten die Zuschauer draußen bleiben. Das gilt für Inhaber von Dauerkarten wie für Tageskarten.

Denn die Politik lässt in der Corona-Krise nur Geisterspiele zu. Fans bleiben also auf ihren Tickets sitzen – aber nicht zwingend auf den Kosten. Denn natürlich erstattet auch Werder Bremen das Geld für gekaufte Karten. „Wenn InhaberInnen von Tribünenkarten eine Rückerstattung wünschen, zahlt der SV Werder Bremen den fälligen Betrag vollständig aus“, heißt es auf der Internetseite des Vereins.

Werder Bremen: Vorteile bei Verzicht auf Ticket-Erstattung

Der SVW bietet aber noch eine zweite Option an, eine Option, die dem Verein, der in der Krise um seine Existenz kämpft, helfen soll: ein Verzicht auf die Rückerstattung des Geldes. Und diese Option versucht Werder Bremen den Fans schmackhaft zu machen. Der Verein hat sich mit dem Dachverband Bremer Fanclubs abgestimmt, zwölf Prozent des Ticketpreises an „SOS Kinderdorf“ zu spenden.

Und der Fan soll auch selbst etwas vom Verzicht haben: Auf alle Dauerkarten-Inhaber warte ein Paket „mit einem hohen ideellen Wert sowie ein ganz besonderes Event mit der Mannschaft“, heißt es. Was genau es damit auf sich hat, hat Werder Bremen noch nicht verraten.

Werder Bremen: Ticket-Erstattungen bedeuten Millionen-Minus

„Es gibt viele Menschen, die auch unverschuldet zu Problemen gekommen sind, die können natürlich ihr Geld zurück bekommen“, sagte Werder-Geschäftsführer Klaus Filbry im „Doppelpass“ auf Sport1. „Wer es sich leisten kann, es nicht zurück zu fordern: darüber freuen wir uns dann.“

Hintergrund: Die Entschädigungen für Dauerkarten- und Einzelticket-Besitzer sowie Kunden im Businessbereich würden sich bei Werder Bremen auf zehn Millionen Euro belaufen. Und das ist nur einer von mehreren Posten im Millionen-Bereich, der Werder in der Coronavirus-Krise wegbricht. Weil es in der nächsten Saison womöglich auch erst mit Geisterspielen ohne Publikum weitergehen muss, wartet da bereits das nächste finanzielle Problem.

Ticket-Erstattung: Werder Bremen will Karten-Besitzer informieren

Dass für einige Fans der Verzicht auf das Geld tatsächlich eine Option ist, hatte bereits vor Kurzem der Fanclub „Ahoi-Crew 05“ deutlich gemacht. Die Anhänger aus Osnabrück hatten die Hilfsaktion „Finanziell #aufwerdern“ gestartet und dazu aufgerufen, auf Ticket-Erstattungen zu verzichten. Dabei wolle der Fanclub als gutes Beispiel vorangehen.

Wer seine Tickets nun trotzdem zurückgeben und sein Geld wiederbekommen möchte, muss zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht aktiv werden, teilt Werder Bremen mit. Der Verein will die Eintrittskarten-Besitzer zeitnah per E-Mail über die weiteren Schritte informieren. (han)