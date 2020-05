Werder bittet Dauerkartenbesitzer um Verzicht auf Rückerstattung

Bremer Bettel-Brief an die Fans

Bremen – Angekündigt hatte Klaus Filbry, Chef des SV Werder Bremen, bereits vor einigen Tagen - seit dem vergangenen Wochenende halten die Dauerkartenbesitzer das Anliegen des Vereins nun auch schriftlich in den Händen. In einem Brief bittet Werder sie, auf Rückerstattungen zu verzichten.