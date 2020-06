„Füllkrug-Schub allein wird nicht reichen“

DeichBlick-Kolumne: Thomas Schaaf schreibt für die DeichStube

+ Die DeichBlick-Kolumnisten von links nach rechts: Sebastian Prödl, Thomas Schaaf, Nils Petersen, Klaus Allofs und Rolf „Rollo“ Fuhrmann.

Von Thomas Schaaf. Was für ein Wechselbad der Gefühle bei Werder Bremen. Erst fehlten lange Zeit die guten Ergebnisse, dann gab es sieben Punkte in drei Spielen, die wirklich die Hoffnung geweckt haben, dass man sich sogar noch richtig aus dieser Abstiegsregion hätte befreien können. Nun folgten zwei Niederlagen am Stück.