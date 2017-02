Delaneys Ziel: Darmstadt

Bremen - Zum Auftakt der neuen Trainingswoche standen die Profis von Werder Bremen Dienstagnachmittag fast alle auf dem Platz – nur einer fehlte: Thomas Delaney.

Nachdem sich der 25-Jährige im Auswärtsspiel bei Mainz 05 (2:0) das Jochbein und den Orbitaboden gebrochen sowie sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, ließ er sich am Morgen im Stadion von Werders Physiotherapeuten behandeln. Die Hoffnungen, dass es beim Dänen für einen Einsatz am Freitagabend im Spiel gegen den VfL Wolfsburg reicht, sind an der Weser allerdings nach wie vor klein – sehr klein sogar.

„Es gibt bei ihm keine Neuigkeiten. Gegen Wolfsburg wird er wahrscheinlich fehlen“, berichtete Werders Sportchef Frank Baumann, der in seinen Satz zwar bestimmt nicht unabsichtlich das Wörtchen „wahrscheinlich“ einbaute, den Blick in Sachen Delaney aber trotzdem schon eine Woche weiter richtet. Dann steht das Heimspiel gegen den Darmstadt 98 an (4. März, 15.30 Uhr). Wie es bis dahin um den Winter-Zugang steht, „müssen wir noch abwarten“, sagte Baumann.

Klar ist, dass Werder der Ausfall von Delaney sportlich richtig wehtut. Schließlich hatte der Linksfuß bei seinen bisherigen Auftritten in Grün-Weiß starke Eindrücke hinterlassen und gegen Mainz per Freistoß sogar das wichtige 2:0 erzielt. Werders Abwehrspieler Niklas Moisander wird Delaney in Wolfsburg jedenfalls vor sich im defensiven Mittelfeld vermissen: „Thomas hat gezeigt, dass er sehr wichtig ist. Er wird uns fehlen.“

dco