Delaney und der „richtige Wahnsinn“

Bremen - Vor dem wichtigen WM-Qualifikations-Spiel gegen Rumänien lobt Dänemarks Nationaltrainer Age Hareide Werders Thomas Delaney - auf spezielle Art und Weise.

Im Umgang mit den Ergebnissen, die Online-Übersetzungsprogramme auszuspucken pflegen, ist grundsätzlich Vorsicht geboten. Oft ist es ein veritabler Wortsalat, der dem hilflosen, weil fremdsprachlich limitierten User als Übersetzung dargereicht wird.

So muss man sich auch fragen, ob Dänemarks Nationaltrainer Age Hareide seinem Mittelfeldspieler Thomas Delaney neulich wirklich „Wahnsinn“ unterstellen wollte, als er sich lobend über den Werder-Profi ausließ. „Delaney har den rette galskab“, hatte Hareide gesagt. Und welche Übersetzungsmaschine man auch befragte, heraus kam immer wieder: „Delaney hat den richtigen Wahnsinn.“

Vielleicht lässt sich „galskab“ ja auch mit Begriffen wie Mentalität, Feuer, Biss, Einstellung übersetzen. Aber im Repertoire der Sprachprogramme sind diese Synonyme nicht abgespeichert. Folglich muss Hareide Mittelfeldmann Delaney tatsächlich für „wahnsinnig“ halten. Im positiven Sinne natürlich. Denn die Übersetzungen weiterer Zitate zeichneten ein Bild, wonach Hareide geradezu begeistert ist von dem 14-fachen Nationalspieler. Der habe ja auch in Bremen gleich seinen „galskab“ gezeigt – Wahnsinn also. „Ich mag sein Auftreten auf dem Platz.“

Wichtiges WM-Quali-Spiel für Delaneys Dänen

Die Dänen bauen am Sonntag auf Thomas Delaney, wenn es im WM-Qualifikationsspiel gegen und in Rumänien schon um sehr viel geht. Nach vier von zehn Partien liegen die Nordeuropäer mit sechs Punkten einen Zähler vor Rumänien und einen hinter Montenegro, dem Tabellenzweiten der Gruppe E. Spitzenreiter Polen ist vier Zähler voraus, trifft am Sonntag aber auf Montenegro.

Bedeutet: Delaney und Co. können mit einem Sieg in Rumänien nicht nur das von Christoph Daum trainierte Team abhängen, sondern entweder auch Montenegro überholen oder an Polen heranrücken. Das Spiel ist also richtig wichtig für die Dänen, die sich über einen Sieg mitsamt Delaney-Tor sicher wahnsinnig freuen würden.

csa