Delaney kommt der WM immer näher

Podgorica - Ganz wichtiger Sieg für Werder-Profi Thomas Delaney und die dänische Nationalmannschaft!

Im vorletzten WM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro setzten sich die Dänen am Donnerstagabend mit 1:0 (1:0) durch - und haben damit den zweiten Tabellenplatz in Gruppe E hinter Spitzenreiter Polen behauptet.

Dieser Rang würde das Team zur Teilnahme an der Relegation berechtigen, Dänemark (19 Zähler) hat einen Spieltag vor dem Ende der Qualifikation drei Zähler Vorsprung auf den Dritten Montenegro (16).

Dänen hatten alles im Griff

Im Gradski Stadion in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica stand Delaney 90 Minuten auf dem Platz, bereits in der Anfangsphase gab es für sein Team Grund zum Jubeln. Christian Eriksen brachte die Gäste per Linksschuss vom Strafraumrand in Führung (16.).

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatten die Dänen alles im Griff, Montenegro kam so gut wie gar nicht gefährlich vors Tor. Nach dem Wechsel waren die Gastgeber zwar das spielbestimmende Team, große Möglichkeiten hatten sie aber weiterhin nicht, sodass es letztlich beim knappen Erfolg Dänemarks blieb.

Montag gegen Rumänien

Im letzten Spiel der WM-Qualifikation empfängt Dänemark am Montagabend nun Rumänien. Spitzenreiter Polen, der es nach einem 6:1-Sieg in Armenien auf 22 Punkte bringt, muss noch gegen Montenegro ran - und ist für Delaney und Co. sogar noch einzuholen. Dazu bräuchte es einen Sieg Dänemarks bei gleichzeitiger Niederlage des Tabellenführers.

Thomas Delaney: Seine Karriere in Bildern Zur Fotostrecke

Quelle: DeichStube