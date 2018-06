Delaney hat sein WM-Ticket, aber Dortmund muss noch warten

Kopenhagen - Wie erwartet steht Werder-Profi Thomas Delaney im endgültigen WM-Aufgebot der dänischen Nationalmannschaft. Auch der Ex-Bremer Jannik Vestergaard (jetzt Borussia Mönchengladbach) hat von Nationaltrainer Aga Hareide einen Platz im 23 Spieler umfassenden Kader bekommen.

Einen Tag nach dem 0:0 gegen Schweden veröffentlichte Hareide sein Team für Russland. Die Dänen bekommen es in Gruppe C mit Frankreich, Peru und Australien. Delaneys Einschätzung: „Frankreich ist in unserer Gruppe das beste Team. Wichtig werden die Spiele gegen Australien und Peru. Da geht es für uns ums Weiterkommen.“

Vor einigen Wochen hatte Delaney die WM noch als Sprungbrett für sich betrachtet, um einen Wechsel in die englische Premier League zu realisieren. Nun haben sich seine Pläne geändert, der 26-Jährige strebt offenbar noch vor Turnierstart einen Transfer zu Borussia Dortmund an. Der BVB sei für ihn „sehr interessant“, sagte er – und: „Je früher die Situation geklärt werden kann, umso besser ist es.“ Er selbst ist sich mit der Borussia offenbar schon einig, die Clubs feilschen dagegen noch um die Ablöse. Eine Einigung wird in den kommenden Tagen erwartet.

Da Werder bis zu 27 Millionen Euro für seinen Mittelfeldspieler kassieren will, hat BVB-Sportdirektor Michael Zorc zuletzt „Fantasie-Preise und aufgeblähte Preis-Vorstellungen“ beklagt. Fantastische Dimensionen wie beim Transfer von Ousmane Dembele im August 2017 erreichen die Bremer Vorstellungen freilich nicht. Dortmund hatte sein Juwel für aufgeblähte 105 Millionen plus etwaiger Zusatzzahlungen von 40 Millionen Euro an den FC Barcelona verkauft.

Schon gelesen?

Kainz bei der Parade der Ex-Bremer nur Kurzarbeiter

Sargent sicher: „Ich kann mithalten“

Werder-Frauen: Vier Gegentore und viel Abschiedsschmerz

Quelle: DeichStube