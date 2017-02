Delaney freut sich auf Augustinsson

Bremen - Mitunter verrät ein Spitzname viel über den, der ihn verpasst bekommen hat. Bei Ludwig Augustinsson ist es so, sagt Werder-Profi Thomas Delaney.

Beim FC Kopenhagen, wo die beiden bis vor kurzem noch gemeinsam gespielt hatten, wurde Augustinsson von den Kollegen jedenfalls "24Pro" genannt - was kurz und knackig beschreiben sollte, wie der Linksverteidiger so tickt. Der Schwede lebe eben Fußball, meint Delaney: "In Kopenhagen war er der Erste auf dem Trainingsplatz und der Letzte, der ihn wieder verlassen hat. Ludwig ist der vielleicht professionellste Spieler, den ich je erlebt habe."

Jetzt ist es zwar nicht so, dass Thomas Delaney bislang das Leben eines Fußball-Globetrotters geführt hätte. Auch hat ihm der Fußball-Gott nicht alle möglichen Größen der Branche zur Seite gestellt. Delaney ist ein Kind des FC Kopenhagens, hat ausschließlich dort gespielt, ehe er zu Beginn dieses Jahres zum SV Werder wechselte. Augustinsson wird ihm im Sommer folgen, Werder hat die Verpflichtung des 22-Jährigen in dieser Woche bekanntgegeben.

Delaney sagt, er freue sich, dass es geklappt hat: "Ihn hier zu haben, ist gut für uns. Ludwig ist ein richtig guter Spieler." Mit einem speziellen Talent: Tore vorbereiten. Zwölf Assists hat Augustinsson in der vergangenen Saison auf sein Konto gepackt – damit war er der zweitbeste Vorbereiter in Dänemarks erster Liga. "Sein linker Fuß ist einfach sehr stark – gerade bei Eckbällen", berichtet Delaney über den Ex- und Bald-wieder-Kollegen.

Der verfüge zudem über eine gute Schnelligkeit, sei "ein Runner wie ich", werde nie müde und habe in Kopenhagen ("Das einzige Team in Dänemark, das ein Tempo gehen kann wie in der Bundesliga") ein gutes fußballerisches Rüstzeug bekommen. Eigentlich habe Augustinsson nur einen Nachteil, so Delaney: seine Nationalität. "Er ist Schwede, ich Däne – im tiefsten Innern mögen wir uns also nicht", sagt der Mittelfeldmann und lacht herzhaft. Damit jeder weiß: Das war nur ein Scherz.

