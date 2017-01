Delaney mit Torvorlage beim Debüt: Werder spielt 1:1 gegen den KSC

Alhaurin el Grande - Der SV Werder Bremen hat im ersten Spiel des Jahres unentschieden gespielt. Der Test gegen Zweitligist Karlsruher SC während des Trainingslagers im spanischen Alhaurin el Grande endete 1:1 (0:1).

Der Tabellen-15. der Bundesliga zeigte im Spiel gegen den 15. der Zweiten Liga keine gute Leistung, von einem Klassenunterschied war nichts zu sehen. Im Spiel nach vorne fehlte Werder das Tempo, in der Defensive waren die Grün-Weißen fehlerhaft. Das 1:0 für Karlsruhe erzielte Valentino Vujinovic in der 34. Minute. Den Ausgleich köpfte Aron Johannson knapp zehn Minuten vor dem Ende nach einem Freistoß von Debütant Thomas Delaney.

Werder-Trainer Alexander Nouri schickte eine bunt gemischte Mannschaft aus erfahrenen Spielern und Nachwuchstalenten aufs Feld. Neben Neuzugang Delaney, der eine engagierte Leistung zeigte, standen auch die U23-Kräfte Michael Zetterer (Tor), Jesper Verlaat (Abwehr), Luca-Milan Zander (Abwehr/Mittelfeld) und Niklas Schmidt (Mittelfeld) von Beginn an auf dem Feld. Nouri ließ in der ersten Hälfte im 3-5-2-System spielen, setzte im Sturm auf Claudio Pizarro und Aron Johannsson. In der zweiten Hälfte wechselte er in der Abwehr zwischen Dreier- und Viererkette.

Viele Chancen gab es in der ersten Hälfte für die mitgereisten Fans nicht zu sehen. Das 1:0 für den KSC fiel, als Michael Zetterer nicht energisch genug gegen Moritz Stoppelkamp herauskam, der Karlsruher quer legte und Vujinovic einschob (30.). Da sah die Werder-Abwehr im Kollektiv schlecht aus.

In der zweiten Hälfte hatte Werder mehr vom Spiel - wirklich gut war das aber immer noch nicht. Aron Johannsson vergab drei vielversprechende Chancen zum Ausgleich (darunter ein Pfostentreffer in der 70. Minute), ehe er dann doch noch das Tor fand: Nach einem Freistoß von Thomas Delaney stieg der Stürmer am höchsten und köpfte ins lange Eck - 1:1 (82.). Werder-Hoffnung Johannes Eggestein hatte in der Nachspielzeit noch eine gute Chance zum Siegtreffer, am Ende blieb es aber beim Remis.

