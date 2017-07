Junuzovic-Berater zu Gesprächen im Zillertal

Jetzt bewegt sich was

+ © gumz Thomas Böhm und Frank Baumann im Trainingslager © gumz

Zell am Ziller - Folgt der Absage an Trabzonspor nun die Zusage an Werder? Nein! Oder besser: nicht unmittelbar. Denn der Weg bis zu einer Einigung zwischen Zlatko Junuzovic und Werder Bremen über eine Verlängerung des bis 2018 laufenden Vertrages scheint noch weit zu sein. Immerhin gingen die Parteien am Montag gemeinsam einen Schritt nach vorn.