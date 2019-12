Lange Pause für Gebre Selassie - muss Werder jetzt einen Ersatzmann holen?

Bremen – Jetzt ist es Gewissheit: Theodor Gebre Selassie wird Werder Bremen bis weit in die Rückrunde nicht zur Verfügung stehen. Der Tscheche hat sich bei der 1:6-Pleite beim FC Bayern laut Club-Mitteilung eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen.

„Es sind gleich mehrere Bereiche im Oberschenkel betroffen, somit wird er uns in der Vorbereitung und auch in den ersten Wochen der Rückserie definitiv fehlen“, erklärt Florian Kohfeldt, Trainer des SV Werder Bremen, der nun eine weitere unerwünschte Großbaustelle in seinem Kader hat.

Theodor Gebre Selassie war in der völlig verkorksten Hinrunde noch einer der besten und konstantesten Bremer Profis – erst als Not-Innenverteidiger, dann wieder auf seiner angestammten Position als Rechtsverteidiger. Wie Werder Bremen auf seinen Ausfall reagiert, ist nun die Frage. In Michael Lang hat Kohfeldt zwar noch einen weiteren Spieler für die Position im Angebot, aber eben nur einen – und das für einen Zeitraum, den Werder sicher nicht zufällig nur unpräzise eingrenzt. „Mehrere Wochen“ – heißt das Mitte Februar? Bis Mitte März? Noch länger? Möglicherweise hat Werder jetzt Handlungsdruck. Zumal Lang bei den Bayern eine Leistung abgeliefert hatte, mit der er sich für keine weiteren Einsätze empfahl. Note 5,5 von der DeichStube.

Werder Bremen: Wer ersetzt Theodor Gebre Selassie? Michael Lang, Felix Beijmo oder ein Neuer?

Ohne Backup für ihn wird es wohl nicht gehen. Felix Beijmo bietet sich dabei als Kandidat an. Der Schwede kehrt schließlich im Januar nach abgelaufener Leihe von Malmö FF nach Bremen zurück, ist Rechtsverteidiger. Aber: Hat er auch die Qualität für die Bundesliga? Sportchef Frank Baumann hat darauf zuletzt auf seine Art eine Antwort gegeben. Er möchte Beijmo gerne weiterverleihen, was natürlich eine klare Aussage ist: aktuell keine Bundesliga-Tauglichkeit.

Also kann Werder Bremen entweder nur mit Michael Lang in die Rückrunde starten oder aber auf dem Transfermarkt tätig werden. Schon vor Saisonbeginn hatten sich die Bremer intensiv nach einem Spieler umgesehen, der Gebre Selassie (wird an Heiligabend 33 Jahre alt) sofort oder perspektivisch ablösen kann. Die Spur führte damals zu Benjamin Henrichs (AS Monaco).

Werder Bremen: Theodor Gebre Selassie unglücklich nach Verletzung

Ein Transfer oder ein Leihgeschäft ließ sich nicht realisieren. Angeblich kommt Henrichs im Winter aber auf den Markt, weil er Monaco verlassen möchte. RB Leipzig wird jedoch ebenfalls großes Interesse an dem dreimaligen deutschen Nationalspieler nachgesagt. Henrichs Marktwert wird auf 15 Millionen Euro geschätzt – eine Summe, die Werder im Winter definitiv nicht stemmen könnte.

Theo Gebre Selassie ist derweil kreuzunglücklich, dem Team im Hinrunden-Endspurt gegen Mainz 05 (Dienstag) und den 1. FC Köln (Samstag) nicht helfen zu können. „Das sind zwei sehr wichtige Spiele, und ich wäre gerne dabei gewesen“, sagte er in der Mitteilung des SV Werder. Die Verletzung hatte er sich beim Ausgleich des FC Bayern zum 1:1 zugezogen. Beim Versuch, den Gegentreffer zu verhindern, war er mit dem linken Knie im Rasen hängengeblieben und kam danach nicht mehr auf die Beine. Gebre Selassie musste in die Kabine getragen werden, den Weg zum Bus schaffte er dann zwar schon wieder selbst, allerdings nur schwer humpelnd. (csa)

Zur ersten Meldung vom 14. Dezember 2019:

Bei Rettungstat verletzt: Werder-Verteidiger Theodor Gebre Selassie fällt jetzt lange aus

Bitter: Theodor Gebre Selassie hat sich beim 1:6 des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern verletzt - die Hinrunde ist für den Außenverteidiger gelaufen.

Er wollte es unbedingt verhindern, dieses 1:1. Theo Gebre Selassie hechtete, das rechte Bein voran, nach der Hereingabe von Serge Gnabry. Es nutzte nichts. Der Tscheche verfehlte den Ball, Philippe Coutinho markierte den Ausgleich für den FC Bayern – aber schlimmer noch: Gebre Selassie blieb bei der Landung mit dem linken Knie im Rasen hängen, verletzte sich dabei schwer.

„Die Hinrunde ist für ihn definitiv gelaufen. Und ich befürchte, dass er auch die Vorbereitung sowie Teile der Rückrunde verpassen wird“, sagte Trainer Florian Kohfeldt nach der 1:6-Pleite des SV Werder Bremen bei Bayern München.

Verletzung: Theodor Gebre Selassie fehlt Werder Bremen lange

Gebre Selassies Verletzung sei „neben dem Ergebnis die bitterste Nachricht des Tages“, meinte Kohfeldt. Zwar wollte er einer Diagnose durch die Teamärzte nicht vorgreifen, „aber es sieht nach einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich aus. Theo konnte nicht mal mehr laufen.“ Theodor Gebre Selassie war nach der missglückten Rettungstat vor dem eigenen Tor liegen geblieben und sofort bandagiert worden. Zunächst gestützt auf die Mediziner und anschließend auf der Trage wurde der Rechtsverteidiger, der an Heiligabend 33 Jahre alt wird, in die Kabine von Werder Bremen gebracht.

