Gebre Selassie bei Werder Bremen vor dem Comeback - gerät damit die Spielerrotation in Schwung?

Bremen – Sportchef Frank Baumann hatte es angekündigt, Trainer Florian Kohfeldt wird es durchführen: Werder Bremen nimmt sich seine Spieler zur Brust!

Wegen der prekären sportlichen Situation und der schwachen Leistung beim 0:2 gegen Union Berlin wird jetzt nochmal jeder Stein beim SV Werder Bremen umgedreht. Das fängt bei Claudio Pizarro und dessen Sozialverhalten an, hört dort aber gewiss nicht auf. Ziemlich sicher, dass Kohfeldt für das Auswärtsspiel bei Herbstmeister RB Leipzig auch auf dem Platz durchgreift. Möglich machen das die bevorstehenden Comebacks von Theo Gebre Selassie, Ludwig Augustinsson und Michael Lang. Alle drei haben Chancen, in den Kader zurückzukehren – der eine mehr, der andere weniger. Aber allein die Chance, den Rechtsverteidigerposten auch wieder mit einem Rechtsverteidiger besetzen zu können, bringt einiges in Gang.

Werder Bremen: Michael Lang wird ziemlich sicher wieder spielen können

Dass Michael Lang wieder wird spielen können, ist ziemlich sicher. Der Schweizer, der sich im Trainingslager auf Mallorca eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, stand schon gegen Union Berlin kurz vor der Kadernominierung, am kommenden Samstag wird auch er dann keinen Trainingsrückstand mehr haben. Gebre Selassie ebenfalls nicht. Der Tscheche soll in dieser Woche wieder das Teamtraining aufnehmen, ist dann Kandidat Nummer eins auf einen Platz in der Abwehr, die dann wieder zu einer Viererkette formiert werden könnte.

Coach Florian Kohfeldt hatte während der Rückrundenvorbereitung klargemacht, dass das 4-3-3 sein bevorzugtes System bleiben wird, musste dann aber doch im 5-3-2 oder 5-4-1 spielen lassen, weil der Rechtsverteidiger fehlte. Leo Bittencourt agierte außen und hinten, machte das mal überragend (wie gegen Dortmund), mal aber auch ganz schlecht (wie gegen Union). Grundsätzlich gehört er aber deutlich weiter nach vorne und könnte dahin am Samstag auch zurückkehren, würde damit in Mittelfeld und Angriff neue Alternativen schaffen. Sehr wahrscheinlich wird er den gegen Berlin wieder indiskutabel schwachen Yuya Osako verdrängen.

Werder Bremen: Größte Zweifel an Comeback von Ludwig Augustinsson

Zudem würde die Rückkehr zur Viererkette einen Innenverteidiger den Job kosten. Oder aber alle bleiben im Team, Kevin Vogt rückt aber auf die Sechserposition. Alles möglich, alles denkbar – Hauptsache, es hilft dem SV Werder Bremen.

Die größten Zweifel an einem Comeback gegen Leipzig bestehen noch bei Linksverteidiger Ludwig Augustinsson. Der Schwede hat seinen zweiten Muskelfaserriss – erlitten im Rahmen der Reha nach dem ersten – zwar auskuriert, hat aber noch nicht alle Belastungstests absolviert. (csa)