Grünes Licht für Gebre Selassie, aber Augustinsson fehlt Werder noch eine Woche

Personal-Update vor dem Spiel gegen RB Leipzig

+ © Gumz Theodor Gebre Selassie wird für die Auswärts-Spiel von Werder Bremen gegen RB Leipzig zurück im Kader sein. © Gumz

Bremen – Werder Bremen kann für das Spiel bei RB Leipzig wieder mit Theo Gebre Selassie planen. Der Rechtsverteidiger, der sich Mitte Dezember beim 1:6 bei Bayern München eine schwere Muskelverletzung zugezogen hatte, nahm am Dienstag das Teamtraining wieder auf, fährt am Mittwoch mit ins Kurztrainingslager nach Leipzig und soll am Samstag von Beginn an auflaufen.