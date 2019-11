Gebre Selassie bleibt noch länger bei Werder

Bremen - Am Mittwochmittag stellt sich Theodor Gebre Selassie im Weserstadion den Fragen der Journalisten. Und dabei dürfte es vor allem um seine Vertragsverlängerung beim SV Werder Bremen gehen.

Der Kontrakt des 32-Jährigen läuft am Saisonende aus. Beide Seiten haben mehrfach betont, die Zusammenarbeit darüber hinaus fortsetzen zu wollen. Nun haben sich der Tscheche und Werder Bremen wohl geeinigt. Der Rechtsverteidiger wird mindestens eine weitere Saison in Bremen bleiben, vielleicht auch noch länger.

Gebre Selassie war 2012 von Slovan Liberec an die Weser gewechselt – für eine Ablösesumme von 1,8 Millionen Euro. Er hat für Werder Bremen 220 Bundesligaspiele bestritten und dabei 19 Tore erzielt. Seine Karriere in der tschechischen Nationalmannschaft hat er beendet, bei Werder macht Gebre Selassie dagegen weiter und bleibt damit der Dauerbrenner auf der rechten Abwehrseite. Dort konnte ihm bislang kein Konkurrent den Stammplatz wirklich streitig machen. Auch nicht Michael Lang, der bis Saisonende von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen ist. Es bleibt spannend, was anschließend mit dem 28-jährigen Schweizer passiert.