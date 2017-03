Baumann: Selke zu teuer für Werder

Bremen - Werder-Sportchef Frank Baumann hat kein Interesse an einer Rückhol-Aktion von Davie Selke nach Bremen. Der Stürmer von RB Leipzig sei schlicht zu teuer.

In Leipzig ist Davie Selke nur Reservist, ein Wechsel im Sommer scheint möglich. Allerdings nicht zurück zum SV Werder Bremen, von wo aus Selke vor zwei Jahren für rund acht Millionen Euro gewechselt war. "Davie ist ein Spieler von RB Leipzig", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann am Donnerstag. "Selbst wenn er sich einen Wechsel grundsätzlich vorstellen könnte, glaube ich nicht, dass der sich aus finanziellen Gründen realisieren lässt."

Kürzlich hatte Selke gegenüber der "Sportbild" nicht ausgeschlossen, nochmal nach Bremen zurückzukehren. Der 22-Jährige hatte gesagt: "Jeder weiß, dass der Verein einen besonderen Stellenwert bei mir hat. Ich sage es mal so: Im Fußball sollte man niemals nie sagen."

Trotz seines Daseins als Bankdrücker darf sich Selke gegen Ex-Club Werder am Samstag (15.30 Uhr) mal wieder Hoffnungen auf einen Einsatz machen. "Davie ist absolut eine Option, er hat sehr gut trainiert", erklärte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl. Er sagte aber auch: "Ich weiß, dass Davie von Bremen zu uns kam. Das ist kein Kriterium, ihn dort von Anfang an zu bringen."

Bei RB war Selke zuletzt nicht mal mehr als Einwechselspieler gefragt. Er schmorte sogar auf der Bank, als Sturm-Kollege Yussuf Poulsen verletzt fehlte. Trainer Hasenhüttl setzte stattdessen auf Nachwuchsspieler Federico Palacios.

"Die Situation ist gerade nicht einfach für mich, keine Frage", sagte Selke dem "Sport-Informations-Dienst". "Momentan kann ich nicht mehr tun als mich anzubieten und mich im Training so zu zeigen, dass der Trainer nicht an mir vorbei kommt."

Sein letztes Tor in der Bundesliga hatte Selke im Oktober 2016 geschossen - gegen Werder Bremen. Selke setzte den Schlusspunkt beim 3:1-Sieg in der Red Bull Arena. Am Samstag kehrt Selke erstmals seit seinem Wechsel ins Bremer Weserstadion zurück.

han/sid