Teuer war oft auch schwierig

Marko Arnautovic (l.) und Eljero Elia gehörten bei Werder in die Transfer-Kategorie "teuer und schwierig".

Bremen - Von Björn Knips. Lebemann Max Kruse gehört zu den teuersten Transfers der Geschichte von Werder Bremen. Mit denen hatte der Verein bisher eher selten Glück.

Nachts um vier auf der Autobahn – das kann nicht nur Max Kruse in einer Trainingswoche. Marko Arnautovic und Eljero Elia haben das sogar zwei Tage vor einem wichtigen Spiel im Abstiegskampf vollbracht. Sie bauten zwar keinen Unfall, wurden aber trotzdem von der Polizei gestoppt und sollen sich dabei nicht gerade kooperativ verhalten haben. Der damalige Werder-Coach Thomas Schaaf suspendierte das prominente Duo. Beide Spieler stehen in der Top-Ten der teuersten Werder-Einkäufe. Eine Liste, die so manche unangenehme Erinnerung weckt. Denn wirklich Glück hatte der Bundesligist mit seinen teuersten Transfers eher selten.

Es gehörte allerdings auch zum Konzept des damaligen Sportchefs Klaus Allofs, ganz spezielle Profis zu verpflichten. Sportliche Granaten, die aber menschlich hochexplosiv waren. Allen voran Carlos Alberto – das Paradebeispiel für einen Transferflop. 2007 wollte Allofs den Brasilianer unbedingt haben, stach dabei den Hamburger SV aus und griff dafür tief in die Tasche: 7,8 Millionen Euro flossen nach Brasilien. Wohin ist nicht ganz klar. Denn die Besitzrechte teilten sich eine Investorengruppe und der Verein Fluminense. Eine ziemlich zwielichtige Geschichte, für einen ebenso zwielichtigen Spieler. Denn wie ein Profi lebte der damals 22-Jährige nie. Er hatte Übergewicht, es gab Partygeschichten und einen Tankstellenbesuch nach Mitternacht, als er sich mit Zigaretten, Bier und Kondomen eindeckte.

Auch Albertos Landsmann Diego war gerne mal nachts unterwegs. Nach einer zu rasanten Spritztour durch die Bremer City wurde er im Januar 2009 von gleich drei Polizeiautos gestoppt. Und das auch noch mit Alkohol im Blut (0,8 Promille). Sportchef Allofs beließ es bei einer Ermahnung für den Spielmacher, der sportlich so wichtig für Werder war. Die sechs Millionen Euro Ablöse, gezahlt an den FC Porto, hatten sich mehr als gelohnt. Da werden eben auch mal Fehltritte verziehen.

Bei den Fünf-Millionen-Euro-Männern Miroslav Klose, Torsten Frings und Mesut Özil war das gar nicht nötig, sie spielten stark und verhielten sich meistens ziemlich professionell. Okay, Klose traf sich 2007 kurz vor dem Halbfinale im Uefa-Pokal gegen Espanyol Barcelona in Hannover mit Bayern-Manager Uli Hoeneß und tütete dort einen Wechsel ein. Aber dabei ging es immerhin um Fußball...

Anders als Wesley: Max Kruse ist im Team integriert

Den hatte auch Marko Marin stets im Sinn. Doch der kleine Dribbler von Borussia Mönchengladbach passte so gar nicht ins Konzept von Trainer Thomas Schaaf. Und bis auf eine ganz kurze Phase, konnte Marin auch nicht überzeugen. Immerhin: Seit 2009 trägt er den inoffiziellen Titel teuerster Werder-Spieler aller Zeiten. Auf Platz drei dieser Rangliste liegt übrigens Wesley, der ebenfalls sportlich total floppte und schnell wieder weg war.

Der Brasilianer hatte 2010 stolze 7,5 Millionen Euro Ablöse gekostet. Genauso viel wie im vergangenen Sommer auch Kruse. Der 28-Jährige hat in seinen bisherigen sieben Bundesliga-Spielen für Werder aber schon genauso oft getroffen wie Wesley in seinen 26: zwei Mal. Und Kruse ist in der Mannschaft bestens integriert. Daran dürfte auch sein nächtlicher Ausflug nach Hamburg mit dem Unfall nichts ändern. Den einen oder anderen Spruch, ob er wirklich ausgeschlafen ist, wird er sich künftig aber ganz gewiss gefallen lassen müssen.