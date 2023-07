Vorverkauf für Werder-Testspiele im Zillertal startet

Von: Daniel Cottäus

Die Tickets für die Testspiele des SV Werder Bremen im Zillertal sind ab sofort erhältlich. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen bestreitet im Rahmen des Trainingslagers drei Testspiele. Die Verkaufsphase der Tickets ist jetzt gestartet.

Bremen – In der kommenden Woche wird der SV Werder Bremen dem Osterdeich den Rücken kehren und sich auf den Weg ins österreichische Zillertal machen. Vom 19. bis 29. Juli steht dort das Sommer-Trainingslager auf dem Programm, zu dem auch in diesem Jahr wieder Testspiele gehören. Eintrittskarten für die Partien können ab sofort im Internet unter www.zillertalarena.com bestellt werden.

Tickets für Werder Bremens Testspiele gegen RB Leipzig, Ipswich Town und FC Toulouse jetzt erhältlich

Am Samstag, 22. Juli, tritt der Bundesligist um 15.30 Uhr gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse an. Die Tickets für das Spiel im Parkstadion in Zell am Ziller kosten 22 Euro (Sitzplatz) beziehungsweise zwölf Euro (Stehplatz). Sechs Tage später, am Freitag, 28. Juli, nimmt Werder Bremen dann ab 14.30 Uhr an einem Blitzturnier im Innsbrucker Tivoli Stadion teil. Gegner sind der Bundesliga-Rivale RB Leipzig sowie der englische Zweitligist Ipswich Town. Die Karten für das Turnier kosten 19 Euro. (dco)