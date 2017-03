Nouri und Bruns: Ein Trip in die Vergangenheit

Bremen - Das Testspiel gegen den VfB Oldenburg ist kein Testspiel wie jedes andere – jedenfalls nicht für Alexander Nouri und Florian Bruns.

Für den Chefcoach des SV Werder und seinen Assistenten ist die Partie gegen den Regionalligisten in Rastede (Mittwoch, 18.30 Uhr) ein Trip in die Vergangenheit. Beide haben eine Geschichte mit dem Gegner, Bruns sogar mit dem Spielort.

In der D-Jugend habe er einst für den FC Rastede gespielt, erzählt er. Später dann für den VfB in Oldenburg, seiner Geburtsstadt. Dort begann die Karriere, die ihn als Aktiver bis in die U21-Nationalelf und die Bundesliga führte. Nouri wiederum ließ seine aktive Laufbahn einst in Oldenburg ausklingen und machte anschließend beim VfB die ersten Gehversuche als Trainer

„Ich hatte eine gute Zeit dort und bin dankbar, dass ich beim VfB den Einstieg in das Fußball-Geschäft gefunden habe“, sagt er. Von 2010 bis 2014 war er in Oldenburg, arbeitete als Jugendcoach, als Co-Trainer, als Athletikcoach und schließlich für etwas mehr als eine Saison als Cheftrainer des Regionalliga-Teams, ehe der Wechsel zu Werder erfolgte. Und obwohl das noch nicht einmal drei Jahre her ist, sind die Verbindungen nach Oldenburg nahezu alle gekappt. Nouri: „Ich kenne dort kaum noch eine der verantwortlichen Personen.“

Bei Florian Bruns, dem Ur-Oldenburger, ist das etwas anders. Die Drähte zum VfB sind zwar auch nicht mehr die heißesten, die Wiedersehensfreude wird sich auf einige Personen aus dem Umfeld des Clubs („Stadionsprecher, Platzwart - die alle kenne ich noch“) beschränken, aber es wird für den Nouri-Assistenten vor allem ein Spiel vor Freunden und der Familie, die nach wie vor in Oldenburg oder umzu leben. „Alle werden da sein. Ich freue mich deshalb sehr auf das Spiel“, sagt er.

csa