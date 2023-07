Werder gewinnt gegen Drochtersen/Assel: Die besten Fotos vom Testspiel in Verden

Von: Maik Hanke

Erstes Testspiel gewonnen: Der SV Werder Bremen hat sich am Sonntag in Verden gegen die SV Drochtersen/Assel trotz eines Rückstandes mit 2:1 durchgesetzt. Im ersten Auftritt in den neuen Trikots trafen Dawid Kownacki und Oliver Burke für die Grün-Weißen.

Klickt euch durch die Fotos des Tages! Hier findet ihr alle Infos und einen Spielbericht zum Testspiel des SV Werder Bremen gegen die SV Drochtersen/Assel!