Test-Turnier im Trainingslager

Die ersten beiden Gegner für Werder Bremen in der Sommer-Vorbereitung stehen fest. Am Sonntag, 7. Juli, gibt es im Trainingslager im Zillertal einen Testspiel-Doppelpack.

In einem Turnier trifft die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt auf Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC und die WSG Wattens, einen österreichischen Zweitligisten, der noch um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft. Anders als Werder hat Karlsruhe den Termin schon auf seiner Vereinshomepage bestätigt.

Ein echter Gradmesser wird das Turnier noch nicht, eher erste Testläufe. Werder kommt erst drei Tage vorher in Zell am Ziller an. Der KSC absolviert sein Trainingslager ebenfalls in Österreich, ist aber im rund 90 Kilometer entfernten Waidring stationiert. Wo genau das Turnier dann stattfindet, ist noch nicht bekannt.

Quelle: DeichStube