Werder-Testspiel gegen den SV Meppen wird nach Bremen verlegt – und neu angesetzt

Letztes Werder-Testspiel im Jahr 2022

+ © gumzmedia Das Testspiel von Werder Bremen gegen den SV Meppen kurz vor Weihnachten wird verschoben. © gumzmedia

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Marius Winkelmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bremen – Das ursprünglich für Donnerstag angesetzte Testspiel des SV Werder Bremen beim SV Meppen findet statt, aber anders als geplant: Weil der Platz in der Hänsch-Arena in Meppen aufgrund der winterlichen Wetterlage nicht bespielbar ist, empfangen die Grün-Weißen den Drittligisten stattdessen im heimischen Stadion Platz 11 – allerdings ohne Zuschauer. Das Duell in Meppen soll zudem im Sommer nachgeholt werden.

„Das ist natürlich sehr schade, da wir uns unseren Fans in dieser Region gerne noch einmal vor Weihnachten gezeigt hätten. Aber ganz wird das Spiel nicht ausfallen. Wir werden im Sommer einen neuen Termin suchen und dann in Meppen antreten“, erklärt Werder Bremens Leiter Profifußball Clemens Fritz in einer Vereinsmitteilung.

Werder Bremen-Testspiel gegen SV Meppen: Verlegt und ohne Zuschauer, aber im Livestream

Das Testspiel gegen den SV Meppen wird nun um 14 statt um 18 Uhr angepfiffen. Werder Bremen habe auch geprüft, „ob wir auf Platz 11 vor Publikum spielen können, doch in der Kürze der Zeit können nicht alle organisatorischen Maßnahmen erfüllt werden“, so Fritz weiter. Werder-Fans können das Spiel trotzdem verfolgen. Die Partie wird wie gewohnt kostenlos im Livestream auf werder.tv und dem YouTube-Kanal der Grün-Weißen übertragen.

Wichtige Zusatzinfo für alle Fans: Laut Werder Bremen behalten bereits erworbene Tickets für das Spiel gegen den SV Meppen ihre Gültigkeit für den Sommer. Selbstverständlich bestehe zudem die Möglichkeit einer Erstattung für die gekauften Karten. Dies sei in der Vorverkaufsstelle möglich, in der das Ticket bezahlt wurde. (mwi)

Die erste Meldung:

Testspiel kurz vor Weihnachten: Werder Bremen trifft während der WM-Pause auf den Drittligisten SV Meppen

Bremen – Am kommenden Montag brechen die Profis des SV Werder Bremen in den Urlaub auf, erst am 8. Dezember werden sie auf dem Trainingsgelände am Osterdeich zurückerwartet. Die Zeit bis zum Weihnachtsfest vertreiben sich die Spieler anschließend aber nicht nur mit Übungseinheiten. Wie die Grün-Weißen am Mittwoch mitteilten, wird der Bundesligist am 15. Dezember ein Testspiel gegen den Drittligisten SV Meppen absolvieren.

Bei den Emsländern läuft es in dieser Saison bislang nicht allzu gut. Mit lediglich 13 Punkten nach 17 Spieltagen befindet sich der SVM in akuter Abstiegsnot und ist aktuell Tabellenvorletzter. In der letzten Saison kokettierten die Meppener noch mit dem Aufstieg, doch nach einer schwachen Rückrunde 2021/22 und einer noch schwächeren Hinrunde 2022/23 sieht es düster aus. in Meppen. Bei Werder Bremen lief das Jahr hingegen richtig gut und die Mannschaft von Ole Werner wird dem Testspiel vermutlich relativ entspannt entgegenblicken.

Werder Bremen testet kurz vor Weihnachten gegen den SV Meppen - letztes Testspiel des Jahres

Wenig verwunderlich also, dass der SV Meppen nach diesem verkorksten Jahr die Winterpause unbedingt nutzen will, um sich für den weiteren Saisonverlauf zu stärken. Da kommt ein Duell gegen Werder Bremen gerade recht. Anpfiff in der Meppener Hänsch-Arena ist am 15. Dezember (Donnerstag) um 18 Uhr, Informationen zum Ticketverkauf sollen nach Clubangaben demnächst folgen. (mbü)